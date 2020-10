Hans (77) moet modelspoorwinkel sluiten: 'Te weinig tijd voor m'n vrouw'

Het is z'n lust en z'n leven. Maar Hans Scheffer gaat zijn geliefde winkel voor modelspoortechniek na 20 jaar sluiten. De Geldermalsenaar is al 77 en er is geen opvolger.

Hoe triest het ook is, Hans weet al een tijdje dat de sluiting eraan zat te komen. Deze week lichtte hij zijn trouwe klanten in via een bericht op Facebook: "Gezien mijn leeftijd is het de hoogste tijd om te gaan genieten van mijn pensioen", schreef hij.

Op 31 december sluiten de deuren van zijn winkel in Geldermalsen definitief. De zoektocht naar een geschikte opvolger eindigde zonder resultaat. "Er was iemand die interesse had,m aar die haakte af. Mijn dochter heeft me een paar jaar geholpen, maar ze wil het niet zelfstandig doen."

Technisch verstand

Een belangrijke drempel hierbij is: je hebt technisch verstand nodig. "Met de huidige elektronica zitten er soms wel 32 geluiden in een locomotief", aldus Hans. "80 procent van de klanten is leek. Die moet je helpen. Dat is het leuke van dit vak."

Beluister hoe Hans zijn zoektocht naar een opvolger aanpakte. De tekst gaat daaronder verder.



De liefde voor modelspoortechniek ontstond bij Hans pas op latere leeftijd. "Ik was begin veertig. Werkte wel 80 uur in de week in het management bij KLM. Mijn vrouw wilde dat ik meer thuis was. Ze kwam met een modelspoor-catalogus aanzetten."

10 x 4 meter

Het bleek een schot in de roos. Hans bouwde een modelspoorbaan van 10 x 4 meter. "Inmiddels woon ik in een appartement en is hij nog maar 380 x 120. Het leuke is dat je de buitenwereld kunt nabouwen in je eigen kamer."

Van de hobby kwam een winkel toen Hans eind 50 was en stopte met zijn drukke baan. "Mijn accountant zei: 'Maar jij kunt helemaal niet stilzitten. Waarom maak je niet van je hobby je beroep?' En zo geschiedde."

Eén weekend thuis

Door de sluiting van de winkel komt eindelijk het moment in zicht dat Hans meer tijd aan zijn vrouw kan besteden: "Tot nog toe kwam daar weinig van. Het afgelopen jaar was ik één weekend thuis. Ook kan ik mijn eigen modelspoorbaan afmaken. Die is nog lang niet klaar. Daar had ik geen tijd voor."

