Dorpshuizen nog steeds in zwaar weer door corona

Activiteiten met een maximum van 30 deelnemers, grote evenementen die niet door kunnen gaan; de dorpshuizen lopen inkomsten mis en teren in op hun spaargeld. "We waren blij dat de dorpshuizen op 1 juni weer open mochten, maar nu de regels weer zijn aangescherpt, zijn de inkomsten vrijwel nihil", zegt Dorpshuizen Kleine Kernen (DKK) Gelderland.

Ook Joris ten Have, voorzitter van Dorpshuus Varsselder Veldhunten, ziet weer een terugslag: "Grote evenementen, zoals carnaval, kunnen niet doorgaan. Maar de kachel moet blijven branden, maar zeker een derde deel van de omzet valt helemaal weg. We draaien nu een verlies van 60 tot 65 procent ten opzichte van de normale omzet. Onze reserves krijgen een heftige tik."

"We zullen morgen niet omvallen", zegt Ten Have. "Maar eens is het geld op. In juni dachten we nog dat we weer nagenoeg quitte konden draaien, maar dat zit er nu even niet in. Hopelijk gaat dit niet nog maanden duren, maar dat is koffiedik kijken. We willen gebruikmaken van de compensatieregelingen van de overheid om onze reserves op peil te kunnen houden."

Dorpshuis open, voetbalkantine dicht

In Varsselder is het gemeenschapsgebouw niet alleen een dorpshuis, maar ook de kantine voor de voetbalverenigingen. Dat betekent dat de activiteiten in het dorpshuis - vanzelfsprekend volgens de richtlijnen - door kunnen gaan, maar dat de voetballers er na hun training of wedstrijd niet terecht kunnen. Sportkantines moeten namelijk gesloten blijven.

Het Dorpshuus-bestuur heeft met de gemeente afgesproken dat voetballers in een groepje van maximaal vier personen wel in het gebouw terecht kunnen, als er op dat moment dorpshuisactiviteiten zijn en het maximaal toegestane aantal bezoekers nog niet is bereikt. Maar de sporters kunnen er dus vaak niet meer terecht.

Financiële steun

Om financieel te kunnen overleven, kunnen dorpshuizen een beroep doen op steun van het rijk en de provincie. Het kabinet maakte eind augustus bekend dat het 17 miljoen euro uittrekt voor 'het voortbestaan van buurt- en dorpshuizen als belangrijke ontmoetingsplek voor kwetsbaren in de samenleving.' En de provincie is ook van plan om extra geld uit te trekken voor dorpshuizen en gemeenschapsvoorzieningen.

Gelders gedeputeerde Peter van 't Hoog: "Wij kijken heel erg samen met de gemeentes waar we een extra zetje moeten of kunnen geven aan deze instellingen. Het zou heel erg jammer als er dorpshuizen definitief moeten sluiten en dat ze deze klap niet te boven komen. Wij doen ons uiterste best om samen met gemeentes die extra zetjes te geven waar dit nodig is."

Dorpshuis van het jaar

Omroep Gelderland is vanaf deze zondag weer op zoek naar het Dorpshuis van het Jaar. Zes dorpshuizen strijden om de toonaangevende titel.

