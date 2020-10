Bureau Spotlight onderzoekt impact van corona op lokale cultuursector in Ede

Het lijkt erop dat de onheilspellende wolken boven de cultuursector nog wel even blijven hangen. Door de stijging van het aantal coronapatiënten en de toenemende gezondheidsrisico’s worden regels aangescherpt. Er zijn nu maximaal dertig personen toegestaan in de meeste theaters en bij evenementen. Het rode doek valt opnieuw. Een klap voor de lokale kunst- en cultuursector. "De situatie is niet lang meer houdbaar.”

Hoewel culturele verenigingen creatief op de crisis inspelen en bijvoorbeeld koorrepetities digitaliseren, betekent dit voor de artiesten en zaalverhuurders opnieuw geen inkomsten. De Edesche Concertzaal besloot in maart al om voor 2020 geen optredens meer te faciliteren. "Het is niet rendabel om onze zaal open te stellen voor zo’n beperkt aantal bezoekers”, luidt de verklaring. Voor het Openluchttheater Ede zijn de gevolgen te overzien, want het buitenseizoen liep al af, maar voor Cultura zou 'een gigantisch probleem’ ontstaan.

Uitzondering

Alleen voor zalen met ‘groot cultureel belang’ gaf minister-president Rutte aan dat uitzonderingen op bezoekersaantallen mogelijk zijn. De veiligheidsregio’s bepalen zelf welke instellingen meer gasten mogen ontvangen.

Als reactie hierop schreef Kunst ‘92, de belangenorganisatie voor de hele kunst-, cultuur-, erfgoed- en creatieve sector, een brandbrief. Ze pleitte voor een collectieve versoepeling op de maatregelen voor de kunstsector. De verwachting is namelijk dat dit een definitieve sluiting zal betekenen voor veel schouwburgen, concertzalen, pop-, jazz- en improvisatiepodia, bioscopen en filmtheaters.

Cultura

Donderdag 1 oktober werd bekend dat de Veiligheidsregio Gelderland-Midden aan Cultura in Ede een ontheffing heeft verleend. Cultura mag dus meer dan dertig bezoekers ontvangen. Wel wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen.

Drie ton verlies

De Belangenvereniging voor de Edese Amateurkunst (BAK) noemt de maatregelen ingrijpend: "Als dit te lang duurt, is deze situatie onhoudbaar, want dan vallen er gewoonweg te veel inkomsten weg.”

In juli gaf de BAK al aan dat de Edese cultuursector een nettoverlies van drie ton moet overbruggen. Tegelijk ziet BAK-secretaris Geert Moorman dat amateurkunstenaars in Ede solidair blijven. Lidmaatschappen worden niet massaal opgezegd. "Zij laten hiermee eigenlijk zien dat we elkaar, kunst, cultuur en muziek nodig hebben. Juist in tijden van crisis."

Hoge nood

Momenteel wordt de Edesche Concertzaal overspoeld met verzoeken van lokale en nationale artiesten die graag bij hen willen spelen. "We zien dat de financiële nood hoog is bij de performers”, stelt artistiek manager Jan-Willem van Ree.

In Cultura bieden ze daarom meerdere voorstellingen per avond aan. "Vanaf 19.00 uur en vanaf 21.30 uur wordt precies dezelfde voorstelling gegeven. Zo kunnen de artiesten blijven spelen en gaan we door met het bieden van cultuur”, zegt manager bedrijfsvoering Henk van Son.

Nieuw onderzoek

Dit onderzoeksdossier van Bureau Spotlight gaat over cultuur, kunst en corona. Wat is de de impact van Covid-19 op lokale, culturele, maatschappelijk betrokken initiatieven? Hoe gaat de gemeente om met culturele instellingen? Wat gebeurt er met de miljoenen die het Rijk heeft vrijgegeven voor de culturele sector?

We gaan in gesprek met kunstenaars en creatieve makers. Zij zijn pioniers en experimenteren graag met de mogelijkheden die nieuwe situaties bieden. Hoe houden zij het hoofd boven water? En we kijken vooruit: wordt de cultuurbeleving van de toekomst digitaal?