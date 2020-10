Gestroopt edelhert gevonden in het bos: 'Heel vreemd, ze komen hier helemaal niet voor'

Victor Nuijten, flora- en faunabeheerder van de gemeente Ede, vindt de vondst vreemd. "In dit gebied komen helemaal geen edelherten voor. Het moet dus gaan om een bewuste actie, om het beest hier achter te laten." Het dier was verstopt in de bossen. "We hebben een melding van een wandelaar gekregen."

Vuurwapen

Het is volgens Nuijten zo dat het edelhert met vermoedelijk een vuurwapen is gestroopt. Onduidelijk is wie hier verantwoordelijk voor is.

"Als wandelaars iets verdachts tegenkomen op de Veluwe, vragen we ze met de politie contact op te nemen. Dat helpt ons enorm", sluit hij af.