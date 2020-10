Frans Miggelbrink en Willem te Molder verlaten de Achterhoek in nieuwe serie

De camper is van stal gehaald en afgestoft, de Achterhoekse vlag gewassen en gestreken. Vanaf dinsdagavond is 'I Love De Achterhoek' terug Op TV Gelderland. Maar dit keer gaat het Achterhoekse duo Frans Miggelbrink en Willem te Molder de eigen regio uit. Want wie wonen daar eigenlijk, wat houdt ze bezig en waar worden ze gelukkig van? Frans en Willem gaan de wijde wereld in. "Het avontuur gaat beginnen."

"De grens over, dat is voor een Achterhoeker maar niks hè. We blijven liever thuus'', lacht Frans. "Maar ik denk wel: wat weet ik nou eigenlijk van de rest van de provincie?''

Frans en Willem zijn tien afleveringen lang te zien en bezoeken steeds een andere regio of stad. "Ik ben wel weer benieuwd of we het volhouden met elkaar'', vraagt Willem zich hardop af. "Als we ruzie krijgen, ligt het niet aan mij", zegt Frans lachend. "Ook niet aan mij", vult Willem aan. "Dan geven we gewoon iemand anders de schuld.'' De mannen hebben er duidelijk zin in.

Knie-healing en lachyoga

Ze kijken met plezier terug op vorig seizoen. "Ik wist niet dat er in onze eigen Achterhoek zoveel bijzondere mensen wonen en 'aparte' dingen te doen zijn.'' Als Frans niet slapen kan, denkt hij met weemoed terug aan die periode. "Dan draai ik me om, en dan ben ik weg.''

Goeie herinneringen zijn het. Er zijn wel dingen die hen in het bijzonder zijn bijgebleven. Zoals de knie-healing van Willem, of de lachyoga in Zutphen. Frans: "Ik weet niet of we moesten lachen door de yoga-oefeningen, of dat het uitlachen was. Maar dat maakte niet uit volgens de juf.''

Kijk hier het fragment van de knie-healing

Op sleeptouw met studenten in Nijmegen, palingroken in Elburg of burlen op de Veluwe. Ook dit seizoen staan er bijzonder ontmoetingen, spannende en soms hilarische activiteiten op de planning. Frans en Willem gaan op zoek naar de identiteit van de rest van Gelderland.

I Love De Achterhoek is dinsdagavond om 17.20 uur te zien op TV Gelderland en wordt daarna ieder uur herhaald. Nu alvast kijken? Hieronder staat de eerste aflevering: