Geen 100.000 bezoekers, maar er wordt wel bokbier gedronken

Biertenten, een nostalgische optocht en live muziek: zo had Zutphen er zondag uit moeten zien. Om mensen aan te moedigen om het feest thuis te vieren heeft de organisatie een speciaal bokbierkrat ontwikkeld.

24 bokbieren

Cor ten Barge, voorzitter van de Nationale Bokbierdag, legt uit wat het idee is. "We hebben een tweeledig alternatief om toch stil te staan bij deze 24e editie van de Bokbierdag. Je kan thuis genieten van een bokbiertje met dit speciale kratje. Of we raden mensen aan om naar hun lokale kroeg te gaan en daar een klein, beperkt feestje, op afstand te vieren."

De brouwerijen die normaal gesproken hun nieuwste smaken aan de man zouden brengen in Zutphen zijn nu allemaal vertegenwoordigd in een houten bierkrat. Grote brouwerijen, maar ook lokale brouwerijen laten zien wat ze in huis hebben. Zo zit er een 'Chamaven Donder' van bierbrouwerij Chamaven uit Zutphen in en een 'Hanzebock' van de Stadsbrouwerij Cambrinus.

Lokale brouwers

Laatstgenoemde is gebrouwen door Gerrit Wolf, eigenaar van de Stadsbrouwerij aan de Houtmarkt. Ieder jaar brouwt hij speciaal voor Bokbierdag extra bier, dat via een buis zo van vanuit de tank in zijn brouwerij naar de tap voor zijn café gaat.

Dat zit er dit jaar niet in, en daarom heeft hij zijn 'Hanzebock' nu in flesjes verwerkt. "Normaliter bottelen wij niet, maar dit jaar hebben we speciaal 500 flessen afgevuld."

De ondernemer leeft ieder jaar toe naar het feest. Hij hoopt dat het volgend jaar weer als vanouds zal zijn. "Het is een spektakel, dat moet je meemaken. 100.000 bezoekers in de binnenstad van Zutphen, helemaal vol. Dat missen we dit jaar."

25e editie

Alle 500 kratjes zijn inmiddels verkocht. In een speciale drive-thru kunnen de gelukkigen de biertjes zaterdagmiddag ophalen. "Met een bitterballetje erbij", lacht ten Barge, die hoopt dat mensen zo alsnog een klein beetje het 'bokbierdag-gevoel' zullen krijgen.

De opbrengsten van het speciale krat, waar naast bier ook nog een opener en een magazine in zit, wil de organisatie gebruiken om er volgend jaar weer een groot feest van te maken. "Om volgend jaar hopelijk - als er weer meer mag - ontzettend uit te pakken."