De Graafschap op dinsdag tegen FC Twente

De Graafschap speelt op dinsdagavond 27 oktober tegen FC Twente in de eerste ronde van de beker. De aftrap is om 18.45 uur in de Grolsch Veste in Enschede. NEC trapt een uur later af in de uitwedstrijd tegen Quick. Vitesse speelt een dag later om 19.45 uur uit tegen HHC Hardenberg.

De KNVB maakte vrijdagochtend het speelschema voor de eerste ronde van de beker bekend. De Graafschap werd zaterdagavond 4 oktober tijdens de loting gekoppeld aan de eredivisionist uit Enschede. In 2014 speelden de Doetinchemmers voor het laatst tegen FC Twente in de beker. Toen werd in eigen huis met 2-4 verloren in de achtste finale.



De laatste keer dat De Graafschap in de beker in Enschede speelde was in 2009 in de kwartfinale. De Argentijnse doelman Nicolas Cinalli had die wedstrijd een glansrol, maar kon uitschakeling in de laatste minuut van de verlenging niet voorkomen.

Eersteklasser DTS uit Ede neemt het op 27 oktober thuis op tegen de winnaar van Quick Boys/Roda'46. En tweededivisionist TEC uit Tiel komt een dag later in actie, om 19.45 uur thuis tegen FC Groningen.