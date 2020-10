Raad Scherpenzeel verdeeld over acties van college in fusieproces

Voor het eerst sinds de zomer sprak gemeenteraad van Scherpenzeel donderdagavond over alle ontwikkelingen. Belangrijkste agendapunt, wat vindt de gemeenteraad van de beslissing van het college om uit het overleg met de provincie te stappen. De onderliggende vraag: wie deelt nu de lakens uit in Scherpenzeel?

Het zijn politiek onrustige tijden in de Veluwse gemeente. In de afgelopen maanden werd de waarnemend burgemeester tijdelijk uit zijn functie gezet, was een geheime adviseur aan de slag en onlangs besloot het Scherpenzeelse college om, nog voor het open overleg met de provincie over een mogelijke herindeling met Barneveld gestart was, eruit te stappen.

Lees ook: Scherpenzeel-smijt-deur-met-provincie-dicht-en-stapt-uit-overleg-over-fusie

Met stomheid geslagen

Op het herindelingsdossier zijn de verhoudingen al sinds december vorig jaar duidelijk. De coalitiepartijen, bestaande uit SGP en GBS staan achter het college. Zij denken dat zelfstandigheid het best voor Scherpenzeel en haar inwoners is. De oppositie, CDA, CU en PROScherpenzeel, wil het proces van de provincie afwachten.

Marieke van de Beek van CU zei met stomheid geslagen te zijn toen de wethouder haar vertelde dat ze niet langer meepraten in het herindelingsproces van de provincie: "We zijn verontwaardigd. Het college loopt weg voor haar taak. Er wordt nu over ons gepraat in plaat van met ons."

Henk Brons van GBS staat achter de beslissing van zijn college: "De meerderheid van de raad heeft voor zelfstandigheid gekozen. Dit is een echt slecht georganiseerd proces vanuit de provincie, zo komt er vandaag ineens weer een brief vanuit Arnhem."

'Hoog tempo'

In die brief staat waarom de provincie niet begrijpt dat Scherpenzeel niet deel wil nemen aan het open overleg. De argumenten van de gemeente worden weerlegd en die argumenten van de provincie weerlegt wethouder van Ekeren desgevraagd aan zijn gemeenteraadsleden.

Een van de bezwaren van de gemeente Scherpenzeel is het hoge tempo van de provincie. In principe staat er een half jaar voor zo'n overleg. De start was in juni, maar Scherpenzeel geeft aan pas eind september een plan van aanpak te hebben ontvangen: "En op Sinterklaasavond moet het al afgerond zijn, dat is volgens ons te snel", aldus van Ekeren.

Bruggen bouwen, maar hoe?

Als het al richting middernacht gaat wordt de toekomst van Scherpenzeel besproken. De oppositiepartijen willen niet deelnemen aan die discussie: "Die bal ligt nu bij de provincie." Dit tot grote ergernis van Maarten Zwankhuizen van de SGP: "U bent democratisch gekozen. Er is in Scherpenzeels niks hogers dan de gemeenteraad, we horen hier het debat over de toekomst te voeren."

De oppositie blijft bij haar punt. zij vertrekken en missen de presentatie over de toekomst van Scherpenzeel. In die presentatie, gegeven door gemeentesecretaris Van Werken, ging het over financiën en bestuurskracht, maar ook over hoe een brug te slaan tussen voor en tegenstanders van een herindeling: "Het zou beter zijn om te praten over wat we willen met Scherpenzeel, in plaats van hoe. De conclusie had moeten zijn 'samen zijn we Scherpenzeel', maar dat gevoel is nu wel weg," aldus d gemeentesecretaris.

Ook wethouder Van Ekeren geeft toe dat hij de herindelingsdiscussie graag achter zich laten en vooruit wil kijken. Dat zal de komende maanden niet nog niet aan de orde zijn.