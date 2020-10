Cultuurkwartier Winterswijk van tafel, alternatief plan met meer groen en woningen

Geen ondergrondse parkeergarage en geen bioscoop. Het beoogde Cultuurkwartier in Winterswijk is onthoofd. Projectontwikkelaar Explorius wil met meer groen, wonen in combinatie met horeca en sport én zorgappartementen het afgeslankte plan vlot trekken.

Er wordt nog gezocht naar een ondernemer die er een 'ondernemingshub' met meerdere functies wil combineren, zoals sport, horeca en wonen. Mocht dat niet lukken dan wordt er zelfs overwogen een 'landschapspauze' in te lassen, want wie weet meldt zich in de toekomst alsnog een gegadigde voor een bioscoop in het Cultuurkwartier.

Alleen de panelen zijn dus verschoven nadat de Winterswijkse bioscoopexploitant Sasbrink Harkema besloot niet te verhuizen. Er komen geen nieuwe bij. Muziekschool Boogie Woogie schuift in een nieuw jasje op, met de 'neus' richting het nieuwe park van 4.000 vierkante meter in het hart van het gebied. De nieuwe bibliotheek, als vervanger van de huidige in het Gerrit Komrij College, komt aan de zijde van het Weurden.

'Goede kant op'

Raadslid Tom van Beek van Voor Winterswijk, die altijd al pleitte voor een Woonkwartier in plaats van een Cultuurkwartier, zag het donderdagavond tijdens de digitale presentatie van het plan 'de goede kant op gaan.' Er komen 'stadswoningen' met een kleinere tuin voor gezinnen, huurwoningen in de sociale sector voor starters en appartementen voor ouderen. Daar bovenop komen er 25 tot 30 wooneenheden in de zorgsector.

Diverse raadsleden maakten zich tijdens de presentatie zorgen over de met 80 parkeerplaatsen flink verminderde parkeercapaciteit. Nu een parkeergarage als gevolg van een te hoge grondwaterstand financieel onhaalbaar is (kosten 3 miljoen euro), komen er aan de kant van de Roelvinkstraat parkeerplaatsen voor bewoners en acht parkeerplaatsen voor bezoekers van de muziekschool.

Directeur Bas Goossens van Explorius zegde toe nog een keer naar het aantal parkeerplaatsen te kijken en liet weten dat er bewust naar een kwalitatieve invulling van het plan was gekeken (lees: een ruim park). Hij stelde dat wellicht een blauwe zone voor kort parkeren een uitkomst zou kunnen bieden.

Gat richting twee miljoen euro

De tweede versie van het Cultuurkwartier levert een nog groter gat in de financiering op voor initiatiefnemer Explorius. "Het gat gaat richting de 2 miljoen euro, waar vindt u dat geld in de exploitatie?", vroeg VVD-raadslid Gert Jan te Gronde zich af.

Explorius-directeur Goossens maakte het niet mooier dan het is: "Er blijft een tekort zitten op dit plan. Zo maken de woonvormen voor de grondexploitatie niets uit, of je er woontorens neerzet of niet. Dit zijn, met die oude winkels, onrendabele gebieden. Dit vraagt om investeringen van provincie, gemeente en rijk. Wat we zoeken is een sluitende grondexploitatie. De provincie begrijpt dit trouwens donders goed."

Het college van B en W buigt zich nu over het plan, alvorens het richting de gemeenteraad gaat. "Er is nog een aantal hobbels te nemen", reageerde wethouder Henk Jan Tannemaat. "Met name met betrekking tot het parkeren en al dan niet een zorgcomplex."