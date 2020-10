Zutphense verenigingen in het nauw door wegvallen papierinzameling

Zutphense verenigingen zijn op z’n zachtst gezegd niet blij dat de gemeente het inzamelen van het oud papier bij hen wil weghalen. Nu is het nog zo dat dit voor zangkoren, voetbalclubs en buurtverenigingen een flinke inkomstenbron is.

Jan Jansen, voorzitter van de atletiekvereniging Hanzesport, sprak maandagavond tijdens de gemeenteraad zijn zorgen uit namens de tien verenigingen. "We roepen u op om deze bezuiniging niet te accepteren om te voorkomen dat verenigingen over de kop gaan."

Volgens Jansen is de timing voor de verenigingen ronduit ongelukkig. “Voor ons is het vervelend dat het ook nog in een hele moeilijke tijd komt. Er is veel last van ledenverlies door de coronacrisis. Uitstroom van leden is gewoon doorgegaan, instroom is weggevallen."

Wegvallen inkomsten

Vrijwilligers van de clubs gaan nu maandelijks samen met een chauffeur en inzamelwagen van Circulus-Berkel op pad om oud papier op te halen. Hiervoor krijgen zij een vaste vergoeding. "De opbrengsten lopen uiteen van enkele procenten tot meer dan de helft van de begroting", aldus Jansen.

De gemeente betaalt de verenigingen samen jaarlijks 70.000 euro voor het ophalen van oud papier, maar wil daar vanaf. "Het is efficiënter om de inzameling volledig door Circulus-Berkel te laten doen. Hiermee wordt 35.000 per jaar bespaard", aldus het collegevoorstel.

Wel wil het college kijken of vrijwilligers op den duur alternatieve werkzaamheden kunnen doen, zoals bijvoorbeeld afval prikken. De vergoeding die zij daarvoor dan krijgen wordt dan wel gehalveerd.

Bezuiniging

Het voorstel is één van de vele bezuinigen die volgens de gemeente Zutphen nodig zijn om de begroting de komende jaren sluitend te krijgen. Verenigingen zullen het wegvallen van de inkomsten op een andere manier moeten compenseren.

"Lukt dit niet via sponsoring, dan zal het leiden tot verhoging van de contributie. Om verenigingen tijd te geven om te anticiperen op de mislopende inkomsten, wordt uitgegaan van invoering met ingang van 2022", aldus het college van burgemeester en wethouders.

Volgens Jansen is het verhoging van de contributie geen optie. "Sporten of zingen moet voor elke beurs bereikbaar blijven." Clubs worden volgens de voorzitter al gesponsord, Jansen denkt dat daar weinig rek in zit, helemaal niet tijdens en na de corona-crisis.

Begin november stemt de gemeenteraad over het voorstel.

Zie ook: