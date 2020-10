Dit is misschien wel de beste bibliotheek van Nederland

Bij binnenkomst valt het meteen op: de grote blauwe tribune. Het lijkt wel een theater hier. "Op ons podium gebeurt van alles", vertelt directrice Manja Mekking. "Kunst en cultuur, kennismaken met literatuur, politieke debatten, lezingen die verband houden met de Wageningen Universiteit. Hier worden heel veel verhalen gedeeld."

Woensdagavond was er bijvoorbeeld een optreden van liedjesschrijver en muzikant Daan Hafkamp.

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Taalles en bugetcoaching

Naast muziek en debat is er in de bibliotheek ook veel aandacht voor onderwijs en ondersteuning. In de bibliotheek is een 'digitaalhuis', waar mensen hulp kunnen krijgen bij het regelen van hun financiën en de Nederlandse taal kunnen leren. Daarnaast zijn er deze week veel schoolklassen in de bieb te vinden, want het is kinderboekenweek.

De Wageningse bibliotheek wordt geprezen om de belangrijke maatschappelijk rol die ze vervult, vertelt Eimer Wieldraaijer, een van de juryleden van de Beste Bibliotheek-verkiezing. Hij noemt de bblthk 'een echt schoolvoorbeeld'. "Het is niet meer zo dat een bibliotheek alleen maar voor boeken is. Ze heeft een veel bredere plek gekregen in de samenleving. Dat doet deze bibliotheek al heel veel jaren heel goed. Daarom is ze ook genomineerd."

De tekst gaat verder onder de foto.

Taallessen worden gegeven in de bibliotheek. Foto: Omroep Gelderland

De concurrentie

In totaal strijden er vijf biebs om de titel Beste Bibliotheek van Nederland 2020. Naast de bibliotheek van Wageningen - de enige Gelderse genomineerde - zijn Forum Groningen, Forum Zoetermeer, bibliotheek Gooi en Meer in Eemnes en de bibliotheek LocHal in Tilburg in de race.

De Beste Bibliotheek-verkiezing wordt ieder jaar georganiseerd door Bibliotheekblad en Stichting NBD Biblion. Een vakjury bezoekt alle genomineerde bibliotheken om te beoordelen welke de beste is. De stem van het publiek telt ook voor vijftig procent mee. Op 3 november wordt de winnaar bekendgemaakt.

Zie ook: