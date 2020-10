Remco zit op het vmbo, maar mag nu al stage lopen in de bouw

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Vmbo-leerlingen die bij ons hebben gekozen voor het vak van automonteur liepen al een dagdeel stage", vertelt docent Tonny te Winkel van het Metzo College. "Daarop voortbordurend ben ik naar Installatiewerk Achterhoek-Rivierland gegaan en hebben we een samenwerking opgezet."

Een aantal installatiebedrijven uit de regio doet mee en haalt de leerlingen op bij school. "Hoe stoer is dat?", zegt Te Winkel. "We willen het gevoel bij de leerlingen los maken dat je er als installateur of elektromonteur toe doet."

Remco Thuis is één van de leerlingen die een middag op pad gaat met een installatiebedrijf. "Ik vind het leuk en interessant om mee te kijken hoe het op de bouw is", zegt Thuis. In de praktijk leert hij andere dingen dan in een klaslokaal: "Je leert omgaan met collega’s en dat je goed moet nadenken voordat je aan iets begint", zegt Thuis.

1500 openstaande vacatures in de Achterhoek

In de Achterhoek zijn ongeveer 33.000 mensen werkzaam in een technisch beroep. Uit recente cijfers blijkt dat 1500 vacatures in de technieksector voor langere tijd open staan en moeilijk ingevuld kunnen worden. Dat merken ze ook bij installatiebedrijf Wassink.

"Voor de afdeling elektrotechniek is het echt lastig monteurs te krijgen", zegt installateur Mario Bulten. "Aanstormend talent en ervaren monteurs vind je bijna niet. De markt is beperkt en eigenlijk is er veel werk in ons vakgebied."

Bulten vindt het leuk om zijn kennis over te dragen op een jonge generatie: "Uiteindelijk moet ik ook een keertje stoppen met werk. Remco is enthousiast en heeft zelfs al een beetje ervaring. Misschien wordt hij wel mijn toekomstige collega."

'Stip op de horizon zetten'

Volgens Te Winkel heeft stage lopen in een vroegtijdig stadium zeker een meerwaarde. "We willen graag een stip op de horizon zetten voor de leerlingen", zegt Te Winkel. "Het stukje vakinhoud is ondergeschikt ten opzichte van de ervaring die ze krijgen."

Te Winkel hoopt dat het stageproject ook in de toekomst doorgaat: "Er zal een spanningsveld blijven tussen het lesrooster en wat bedrijven zouden wensen", zegt de docent. "Maar als de leerlingen zo enthousiast blijven, mag het wat mij betreft vast in het lesprogramma komen."

Ook Remco is enthousiast over wat hij leert tijdens zijn stage: "Kabeltjes trekken is niks aan, hoor ik wel eens uit mijn omgeving, maar ik vind het leuk om te doen."