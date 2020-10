Medewerkers van Slingeland doen challenge

In de YouTube-video wordt gedanst op het nummer Jerusalema van Master KG. Dit is de afgelopen periode een wereldwijde hype geworden. In verschillende ziekenhuizen in binnen- en buitenland worden soortgelijke video's opgenomen. In het Slingeland Ziekenhuis deden medewerkers van in totaal 24 afdelingen mee.



Doel van de 'Jerusalema Challenge' is om verbondenheid en hoop te symboliseren tijdens de coronacrisis. De eigen ‘Jerusalema dance challenge’ is door het Slingeland gedeeld op sociale media.