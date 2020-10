'Oog vur mekaor hebbe' met De Zwaanse Buurtkraam

Jan van Katwijk woont in het complex naast de plek waar De Zwaanse Buurtkraam is neergestreken. Met een tas vol boeken loopt hij naar de kraam toe. Met een kopje thee in zijn hand kletst hij met een andere bezoeker. "Ik vind het een geweldig initiatief", vertelt Jan met een grote glimlach op zijn gezicht. "Ook zonder corona zouden we meer aandacht voor elkaar moeten hebben, voor iedere leeftijdsgroep."

Oog vur mekaor hebbe in Huusse

De Zwaanse Buurtkraam in Huissen biedt een luisterend oor en ontspanning in deze roerige coronatijd. De Buurtkraam is daarnaast ook een uitleen-/ruilkraam die verschillende ruilartikelen heeft zoals wol, tijdschriften, puzzels en speelgoed. Ook staat er een bord waarop mensen een oproepen kunnen plaatsen als ze ergens naar op zoek zijn of hulp nodig hebben. Of juist hulp aan te bieden hebben.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Dichterbij dan je denkt

Het kopje thee in Jans had heeft plaatsgemaakt een puzzeldoos. "Ik kom hier binnen met een tas vol boeken over bridgen en ik neem weer een puzzel mee", lacht Jan. De puzzel bleek te zijn ingebracht door zijn buurman. Zonder de kraam had hij deze ruil met hem niet eens gemaakt, terwijl ze toch zo dicht bij elkaar wonen. Om zoveel mogelijk buurtgenoten met elkaar in contact te brengen is De Zwaanse Buurtkraam op zoek naar meer vrijwilligers. Lijkt het u leuk om in de Buurtkraam te staan? Meld u zich dan hier aan.





