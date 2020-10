Gelderse ziekenhuizen onder druk door stijgende coronacijfers

Tot nu toe heeft alleen het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn de reguliere zorg met 10 procent afgeschaald. Dat gebeurde onder meer door ziekte onder eigen personeel.

Maar bijvoorbeeld het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk houden de reguliere zorg vooralsnog geheel in de benen. “Dat heeft het bestuur vandaag nog besloten. Hoelang dat nog kan weten we niet. Dat is afhankelijk van de instroom”, zegt de woordvoerder.

Zie ook: Weer forse stijging coronabesmettingen in Gelderland

Ook in Tiel blijft de reguliere zorg lopen zoals gepland. “Fase 2 (waar nu landelijk naar wordt opgeschaald, red.) betekent voor ons: maximaal twaalf klinische coronapatiënten en twee coronaplaatsen op de IC (van de zes) en geen afschaling van reguliere zorg. Het een en ander wordt opnieuw afgesproken bij het bereiken van fase 3”, laat een woordvoerder weten. Tot nu toe zijn die bedden nog niet volledig bezet met coronapatiënten.

Patiënten van Randstad naar de regio

Op dit moment hebben vooral ziekenhuizen in de Randstad te maken met een grote toeloop aan coronapatiënten die ze niet altijd zelf kwijt kunnen. De spreiding van die patiënten over de rest van het land verloopt echter nog moeizaam, vertelde Ernst Kuipers van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) donderdag tijdens een persconferentie.

“Alle ziekenhuizen moeten tegelijkertijd snel opschalen. Ziekenhuizen buiten de Randstad kunnen dat gepland doen, maar dat gaat nu niet rap genoeg. Ziekenhuizen waren nog bezig met de inhaalslag en krijgen nu weer te maken met een stijgende vraag bij de eigen voordeur of van collega’s elders in het land.”

De druk is er om patiënten over te nemen, maar dat lukt niet altijd woordvoerder van Ziekenhuis Gelderse Vallei

Gelderse ziekenhuizen willen wel patiënten opvangen, maar ook zij zien de druk in de eigen regio toenemen. “Wij krijgen steeds meer aanbod en de druk is er om patiënten over te nemen, maar dat lukt niet altijd. Twee weken geleden hadden we er drie, vorige week een, nu geen, want we kunnen niet meer mensen opvangen. We proberen zelf ook mensen over te plaatsen”, vertelt de woordvoerder van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.

Zie ook: CORONA | De belangrijkste cijfers op een rij

Het CWZ in Nijmegen plaatst ook patiënten over, maar merkt dat dat op bezwaren stuit. “Voor patiënten en naasten is het inderdaad vervelend als mensen overgeplaatst moeten worden, zeker als dat verder weg is. Mede daardoor zijn we nu bezig met een folder die mensen met COVID direct bij opname krijgen. Daarin staat dat het mogelijk is dat ze worden uitgeplaatst naar een ander ziekenhuis als dat nodig is. Zo zijn mensen in elk geval voorbereid dat dit kan gebeuren en kunnen we al uitleggen hoe zoiets gaat", laat de woordvoerder daar weten.

Bekijk ook ons liveblog over corona.