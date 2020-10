Veelbesproken kruising in Groenlo krijgt fietspaden

Op de huidige weg - de Oude Winterswijkseweg - zijn weliswaar fietsstroken op het wegdek aangebracht, maar voelen met name de fietsende kinderen zich niet veilig. Zeker niet na de realisatie van de nieuwe N18, waardoor autoverkeer vanaf die weg over de Oude Winterswijkseweg naar het centrum van Groenlo rijdt.

'Gepriegel'

"Het is op de kruising nogal gepriegel. Zeker als er bussen en vrachtwagens rijden en het regent of donker weer is", zegt wethouder Karel Bonsen van Oost Gelre, die een bedrag van 192.000 euro heeft gereserveerd voor het verbreden van de kruising.

Daarnaast is er grond aangekocht. Van het bedrijf Flynth en zorginstelling De Lichtenvoorde, die de Rabobank heeft gekocht. Maar er is ook grond verkocht. Aan de voorkant van het bankgebouw komen parkeerplaatsen te vervallen voor de aanleg van het nieuwe fietspad en daarom heeft De Lichtenvoorde aan de achterkant van het pand gemeentegrond gekocht om nieuwe parkeerplaatsen te realiseren. Daardoor houdt Oost Gelre bij de grondtransities geld over: 26.800 euro.

'Weinig belang'

Met name de onderhandeling met Flynth over de aankoop van grond aan de voorzijde van het bedrijfspand verliepen moeizaam. Bonsen: "Het heeft lang geduurd, maar het pand was eerst van de Rabobank en kwam daarna in handen van een organisatie die weinig belang heeft bij de verkoop van de grond. Uiteindelijk is het gelukt. Flynth krijgt op het eigen terrein nieuwe parkeerplaatsen en die betaalt Oost Gelre. Maar daardoor kunnen we aan de voorkant een fietspad aanleggen."

Er staat nu nog elke ochtend een verkeersregelaar op het kruispunt. "Dat blijft ook het geval, want de kruising wordt in het eerste en tweede kwartaal van 2021 aangepast. Het busverkeer moet in die periode doorgaan en dat moet geregeld worden door een verkeersregelaar", aldus Bonsen.