Kom jij het team van de Zwaanse Buurtkraam versterken?

Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, vrijetijd en het contact dat we hebben met vrienden en familie. Het contact hebben met andere mensen is voor veel mensen een groot gemis. Veel mensen voelen zich eenzaam. Met de Zwaanse buurtkraam hopen wij een plek te bieden waar ze toch, uiteraard op veilige afstand, met elkaar een praatje kunnen maken met een kopje koffie en thee. Naast dat de kraam een leuke ontmoetingsplek is, is de kraam ook bedoeld om spullen met elkaar uit te wisselen. Dit kan gaan om tijdschriften, puzzels, speelgoed. Ook is het mogelijk om bij ons op een bord een oproep te doen of jezelf aan te bieden. De Zwaanse Buurtkraam staat op maandag en donderdag in de wijken Huissen Zand, Binnenveld en Centrum .

Om dit te kunnen blijven doen zijn wij op zoek naar vrijwilligers die de kraam willen bemannen en die mensen die moeilijk te been zijn willen halen en brengen.

Lijkt het u leuk om te helpen bij de Zwaanse buurtkraam? Reageren kan hieronder!