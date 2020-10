Peter verdooft ontsnapte dieren als hobby: 'Het is echt een vak'

Een ontsnapte koe, verdwaald hert of een wilde hond. Geen dier is veilig voor dierenarts Peter Klaver en zijn verdovingspijltjes. "Het is echt een vak. Een uitdaging."

Gemiddeld een of twee keer per week krijgt Klaver een telefoontje, vaak van de meldkamer van de politie. Dan proberen agenten vruchteloos een ontsnapt dier te vangen en is zijn hulp nodig.

Het bekendste voorbeeld is koe Hermien, die in 2018 ontsnapte uit een slachthuis en wekenlang uit handen van de hulpdiensten bleef. Dierenarts Klaver kreeg haar wel te pakken.

"Ze liep in het weiland. Met een trekker met groot licht hebben we haar opgespoord en konden we haar verdoven. We hadden geluk, want ze rende niet het bos in. Want krijg haar daar maar eens uit als ze in het bos in slaap was gevallen; 600 kilo koe die slaapt tussen de bomen."

In de bil

Het lijkt simpel om grote beesten met een verdovingsgeweer of blaaspijp te raken, maar dat valt in de praktijk vies tegen. "Je moet 'm met een pijltje schieten en loodrecht raken. In de bil bij voorkeur. Als-ie je aankijkt met schrapende hoorns en stoom uit de neusgaten kun je hem dus niet schieten. Dan moet iemand hem afleiden om vervolgens toch te kunnen schieten."

Verslaggever Steven Ophoff zocht Peter Klaver op:

Pas 35 jaar

Klaver is ook dierenarts geweest van Ouwehands Dierenpark en Artis. Daar heeft hij routine opgebouwd. Inmiddels verdooft hij 'pas 35 jaar' dieren.

"Herten zijn veel moeilijker te verdoven, die kunnen heel hoog springen. En tegenwoordig doen we ook heel veel hondjes die uit het oostblok komen of uit Spanje. Dat zijn halve straathonden. Die nemen mensen via een stichting over in Nederland en die ontsnappen. Dan bellen ze mij op zondagmiddag en zeggen ze: hij loopt hier achter in de wei, kunt u hem komen verdoven?"

In Dodewaard heeft de dierenarts ook nog een kliniek voor gezelschapsdieren. "Mijn specifieke deskundigheid is eigenlijk hobbyvarkens. Daarvoor bellen ze mij uit heel Nederland en Vlaanderen. Dat doe ik naast het verdoven, maar het verdoven is wel vaak spectaculair."

Een verzameling van nieuwsberichten waarbij de dierenarts in actie kwam:

