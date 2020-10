Nieuwe reddingsboei voor zwembad Didam

“We hebben het plan al in juni van dit jaar ingediend, maar nooit een serieus antwoord gekregen van de wethouder”, zegt Wilfried Raasing, voorzitter van zwemvereniging Watervrienden Didam, verontwaardigd. Samen met Open Club De Nevelhorst, Triathliem en zwemclub Wehl hoopt Raasing de nieuwe zwemvoorziening te verwezenlijken naast de nieuwe turnhal bij de Nevelhorst. Hier ligt nog een stuk gemeentegrond braak, waardoor het volgens de verenigingen een ideale locatie is.

“Ons voorstel bevat kaders om een nieuw zwembad te bouwen, waarbij een nieuw te vormen stichting de regie in handen heeft. De dagelijkse werkzaamheden moeten worden uitgevoerd via een exploitatiebeheerder. Zij huren dan professionals in voor onder meer zwemlessen en het schoonhouden van het bad”, aldus de voorzitter.



Raasing hoopt dat de gemeente de plannen overweegt, maar is zich bewust van het hoge kostenplaatje. De voorzitter schat de totale kosten op zo’n vier miljoen euro. Om dit te bekostigen, doen de verenigingen volgens Raasing een beroep op Montferland: “In de kaders die de gemeente afgelopen zomer heeft geschetst voor een sportvoorziening bij de Nevelhorst is gedurende tien jaar jaarlijks een gemeentelijke bijdrage van 153.000 euro beschikbaar. Daarnaast hopen we eenmalig een bedrag van 1,6 miljoen te krijgen uit de grondopbrengst van De Hoevert. Het overige bedrag vullen we aan met een lening.”



Hoevert jaar langer open

Door de naderende sluiting dringt de tijd. Fractievoorzitter Rob Mos van Fractie Rob Mos wil daarom de gemeenteraad vragen om De Hoevert nog één jaar open te houden om samenwerkende sportvereniging de mogelijkheid te geven extra onderzoek uit te voeren. De huidige exploitant Sportfondsen Didam wil meewerken en geeft aan dat de kosten verlaagd kunnen worden van een jaarlijkse 430.000 naar ongeveer 220.000 euro. “Mits dit voor ons risicoloos kan", aldus manager Alwin Heij. "Dat wil zeggen dat eventuele tekorten worden opgevangen door de gemeente en betrokken verenigingen."



Kruisbestuiving

Volgens Heij is het voor Sportfondsen duidelijk dat het contract aan het einde van dit jaar stopt. Toch hoopt hij dat de partijen eruit komen: “Zwemmen is hartstikke gezond en kan door iedereen worden gedaan. Het kan bijdragen om de druk op de gezondheidszorg te verlagen.” Daarnaast zorgt de komst van een zwembad bij de Nevelhorst volgens hem voor kruisbestuiving tussen de al aanwezige verenigingen. “Dat is goed voor iedereen, ook voor de gemeente", vindt Heij.



Blijvende onzekerheid

Om de plannen te verwezenlijken is haast geboden. Raasing verzoekt de gemeenteraad dan ook om open te staan voor de plannen van de samenwerkende verenigingen. Hij hekelt dat er na al die jaren nog steeds geen duidelijk besluit is genomen: “Ook met de nieuwe kaders van de gemeente duurt de discussie voort, waardoor het personeel en de leden in onzekerheid blijven zitten.”