Edese wethouder Lex Hoefsloot stapt op

De fractie en de wethouder laten in een persbericht weten dat 'zijn stijl en werkwijze niet goed genoeg aansluiten op die van de fractie en op die van de Edese raad. Hierdoor is de politieke effectiviteit om de doelen te bereiken niet voldoende gewaarborgd.'

De voorgenomen datum van vertrek is 8 november. De partij draagt zo snel mogelijk een nieuwe wethouderskandidaat voor.

'Ingewikkelde kwestie'

De Edese gemeenteraad maakte een paar weken geleden definitief een einde aan het plan voor zonnepark Nergena. Volgens GroenLinks kwamen hierdoor de verduurzamingsdoelen in gevaar.

Lex Hoefsloot: "Het grootschalig opwekken van duurzame energie blijkt, net als in de rest van Nederland, een zeer ingewikkelde kwestie. Dat is teleurstellend voor mij, maar geen reden om op te geven. Graag had ik mijn werk in het bestuur van Ede voortgezet. Met spijt moet ik helaas constateren dat het hier voor mij eindigt in de Edese politiek."

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dit jaar dat een wethouder in Ede opstapt. In mei vertrok wethouder Willemien Vreugdenhil (CDA) al vanwege een relatie met een ambtenaar van dezelfde gemeente. Wethouder Hester Veltman (VVD) van de gemeente Ede heeft haar werkzaamheden tijdelijk neergelegd in verband met haar gezondheid.

