Boeren met trekkers naar gemeentehuis vanwege onvrede over landschapsplan

Tientallen boeren zijn donderdagmiddag met de trekker naar het gemeentehuis van Oude IJsselstreek getrokken. De agrariërs zijn allerminst te spreken over een voorgenomen plan om grond van hen te bestempelen als 'natuur'. Reden om in Gendringen bezwaar te maken bij de wethouder.

"Het harde protest is niet onze insteek", vertelt agrariër Joel Pennings op Radio Gelderland. "We willen rustig het bezwaarschrift aandienen en dat de gemeente gaat overleggen met boeren over wat er mogelijk zou zijn met de grond."

In het huidige plan zou de grond van de agrariërs minder waard worden, als het een stempel natuurgebied krijgt. "Je onderpand wordt misschien wel gehalveerd", vertel agrariër André Wikkerink. "En we zijn bang dat het na een visie een plan wordt." Vandaar dat er preventief al actie wordt ondernomen.

Gesprek is mogelijk

Volgens wethouder Ria Ankersmit loopt het allemaal niet zo'n vaart en is er juist ruimte voor de dialoog. Ze stelt dat agrariërs op hun eigen grond kunnen aangeven wat er wel en niet mogelijk is. "Dat moeten we in samenspraak doen", aldus de wethouder. "Als bedrijven willen meewerken, dan kunnen we ontwikkelen."

Ze bevestigt dat als boeren aangeven dat iets niet mogelijk is, dat deel dan ook van de baan is: "Ik ga graag met hen in gesprek."

Na de overhandiging vertrekken de boeren weer. Wikkerink: "Iedereen heeft even tijd gemaakt want de boeren zijn bezorgd."