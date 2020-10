Ralf Seuntjens verwacht klaar te zijn voor topper tegen NAC

Seuntjens was maandag tegen Excelsior de gevierde man door in de slotfase de winnende goal te maken. De Graafschap pakte daardoor drie belangrijke punten in een uitwedstrijd. De aanvoerder was eigenlijk nog niet 100 procent hersteld van een enkelblessure, maar trainer Mike Snoei bracht zijn spits toch binnen de lijnen.

Jasper Steens

Drie dagen later blijkt het 'risico' goed te hebben uitgepakt. "Ik heb geen last en dus ook geen reactie meer gehad na maandag", stelde Seuntjens vlak voor de training van donderdag in Doetinchem. "Ik wil spelen en denk ook dat het kan. Maar de uiteindelijke beslissing neemt fysiotherapeut Jasper Steens zo hebben we afgesproken. We gaan nog testen of het verstandig is."

Van de Pavert beschikbaar

Trainer Mike Snoei hoopt uiteraard op de ervaring en leidersrol die Seuntjens meebrengt. "Ralf is er klaar voor om morgen tegen NAC te spelen, maar het moet niet onverantwoord zijn." Snoei kan ook weer beschikken over Ted van de Pavert die tegen Excelsior 'uit voorzorg' aan de kant bleef. De besloten training van donderdagmiddag moet definitief uitsluitsel geven over beide sleutelspelers van De Graafschap.

Opoku of Schuurman?

NAC is de trotse koploper. De club uit Breda, de stad waar Seuntjens geboren werd en nog steeds een huis heeft, won alle zes wedstrijden. De Graafschap staat vierde met drie verliespunten. Snoei wilde nog niets zeggen over de opstelling, maar duidelijk is dat de oefenmeester een aantal lastige keuzes heeft te maken. Als Seuntjens kan spelen, speelt hij. Dat zou wel eens ten koste kunnen gaan van Opoku die zijn rol in Rotterdam overnam. Op de plaats achter Seuntjens deed Jesse Schuurman het goed tegen Excelsior. De inwoner van Bemmel viel ook al sterk in tegen NEC.

Ook voorin is het nog de vraag voor wie Snoei kiest. Verbeek, Hamdaoui en Van Mieghem zijn drie opties voor de vleugels waarvan er maar twee kunnen spelen. Achterin zitten Tutuarima en Baas dicht bij elkaar. Baas viel maandag bij Excelsior na rust in voor Tutuarima.

Het duel wordt gespeeld op De Vijverberg voor lege tribunes als gevolg van de laatste corona maatregelen.

Vermoedelijke opstelling: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuariam; Dekker, Schuurman (Opoku), Lieftink; Van Mieghem, Seuntjens, Hamdaoui