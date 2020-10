Regio Arnhem-Nijmegen wil samenwerken in 'Groene Metropoolregio'

Achttien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen hun samenwerking versterken. De colleges van de deelnemende gemeenten hebben deze week ingestemd met voorstellen daarvoor. Als de gemeenteraden er ook mee instemmen begint vanaf 1 januari 2021 de samenwerking onder de naam Groene Metropoolregio.

In diverse gemeenteraden werd het afgelopen jaar gewezen op het belang van democratische legitimering van een samenwerkingsverband. De gemeenteraad als hoogste orgaan van een gemeente zou niet buitenspel gezet mogen worden. In het verleden werd over het eerdere samenwerkingsverband Stadsregio Arnhem Nijmegen wel eens gezegd dat daar beslissingen genomen werden buiten de gemeenteraden om.

Democratische legitimering

Maar volgens wethouder Sylvia Fleuren van Berg en Dal is dat bij dit samenwerkingsverband niet het geval. “We creëren nadrukkelijk geen nieuwe bestuurslaag. Het werken aan de opgaven blijft een collegeverantwoordelijkheid en gemeenteraden kunnen besluiten over deelname aan een opgave. Ik denk dat we hiermee maximale flexibiliteit én transparantie organiseren."

Ook de provincie Gelderland is enthousiast over de versterkte samenwerking. Peter Kerris, provinciaal gedeputeerde met de regio Arnhem-Nijmegen in zijn portefeuille: "Fantastisch dat de regio deze samenwerking oppakt!” Volgens Kerris is er grote behoefte om versneld woningen te bouwen en er liggen grote uitdagingen om duurzame energie op te wekken. “Dat krijg je alleen samen voor elkaar.”

Geld vanuit provincie

De doelen van de Groene Metropoolregio sluiten volgens Kerris mooi aan bij die van de provincie. Mogelijk komt er ook financiële ondersteuning vanuit de provincie. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor een voorstel bij Provinciale Staten ingediend die hier later dit najaar over besluiten.

De samenwerking is volgens de deelnemende gemeenten ook belangrijk om de regio beter te profileren. Voorzitter van de stuurgroep Lucien van Riswijk (burgemeester van Zevernaar): “Door je als regio scherp te profileren, word je veel beter gezien in Den Haag en Brussel.”

Balans tussen groei en leefkwaliteit

De naam Groene Metropoolregio geeft aan dat de gemeenten kiezen voor een balans tussen groei en leefkwaliteit. In een gezamenlijke persverklaring schrijven de deelnemers: “De regio manifesteert zich door het bijzondere karakter van het landschap en duurzaamheid die in haar DNA zit. De regio staat voor kwalitatieve groei, voor stedelijke ontwikkeling in balans met groene en ontspannen leefkwaliteit en voor het behouden en versterken van typische landschappelijke en culturele waarden.”

De deelnemende gemeenten aan de versterkte regio zijn: Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen, Zevenaar.