'Wie scheldt met kanker krijgt een Tikkie', YouTuber is het helemaal zat

De Oosterbeekse YouTuber Koen Weijland, met bijna 250.000 volgers, is het gescheld met kanker op zijn kanaal helemaal zat. Daarom komt hij samen met andere YouTubers en KWF Kankerbestrijding in actie. "Stuur iedereen die scheldt met kanker een Tikkie."

Met de actie #tegenkk wil Koen zorgen dat er online ook niet meer gescholden wordt met kanker of 'kk', dat een afkorting is voor de ziekte. "We hadden het er met YouTubers onderling al vaker over dat we dit moesten aanpakken. Door een actie van kantinejuf Simone (die een scheldpotje instelde op een middelbare school, red.) is dit weer gaan leven. We hebben toen besloten om dit samen met KWF naar buiten te brengen", legt de Oosterbeker uit.

Bekijk hier een video van Koen waarin hij oproept om in actie te komen:

'Ik erger me er mateloos aan'

Weijland zegt dat hij het gescheld veel te vaak ziet. "Ik erger me er mateloos aan. Het is echt absurd veel. Het is blijkbaar stoer om met kanker te schelden. In livestreams bij het spel FIFA gebeurt het veel, maar als je vandaag ook naar mijn Instagrampost kijkt, dan is het voor sommigen toch 'stoer' om daar dan juist met 'kk' onder te reageren."

Is het dan ook niet vechten tegen de bierkaai voor de YouTuber? "Als we geen statement maken, verandert er sowieso niks. Het kan voor een aantal mensen misschien toch de ogen openen."

Tikkie terug

Koen Weijland hoort vaak dat mensen die schelden met kanker zeggen: "Ik bedoel toch niet de ziekte". "Maar die mensen begrijpen niet dat het anderen gewoon pijn doet. In heel veel families komt kanker voor. Een op de drie heeft er last van. In mijn familie komt het ook voor. Het voelt als een klap in je gezicht als daarmee gescholden wordt. Daarom willen we nu een tik terug geven."

En daarom kan iedereen nu een Tikkie sturen naar iemand die online met kanker scheldt. Het geld gaat naar KWF. "Als iemand zo stoer is om te schelden, dan is diegene vast ook stoer genoeg om te betalen toch?"

Moet YouTube ingrijpen?

De YouTubers komen dus in actie, maar moet YouTube zelf ook niet ingrijpen en mensen gewoon blokkeren die schelden met kanker? "Dat zou mooi zijn. Maar het zou nog mooier zijn als op een gegeven moment door iedereen het schelden met kanker wordt gezien als iets triests, in plaats van iets stoers."

