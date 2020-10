Keuzegids 2021: CHE opnieuw beste middelgrote hogeschool

De Keuzegids hbo heeft vandaag de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) opnieuw uitgeroepen uit tot beste (middelgrote) hogeschool van Nederland. Daarmee is de CHE voor de 14e keer lijstaanvoerder. De totaalscore steeg naar 75,5 punten, hoger dan alle grote hogescholen. Ook het aantal ‘Topopleidingen’ (met score van 75 of hoger) steeg van drie naar vier. De studies Bedrijfskunde, HRM, Communicatie, Journalistiek en Sociaal Werk in de Zorg scoren als beste in hun categorie.

CHE-studenten zijn met name te spreken over hun docenten en de faciliteiten van de hogeschool. Daarnaast vinden ze dat ze goed voorbereid worden op hun loopbaan. Ook ligt het studiesucces van CHE-studenten hoger dan gemiddeld. Jan Hol, voorzitter van het College van Bestuur: “De persoonlijke benadering van studenten staat bij de CHE centraal. Daarnaast streven we in alles naar topkwaliteit. Dat vloeit voort uit onze unieke identiteit. We zijn blij dat studenten dit herkennen en waarderen. Het belang van onze persoonlijke benadering is als gevolg van de Coronamaatregelen alleen maar toegenomen. We zetten dan ook alles op alles om de ontmoeting tussen studenten en docenten ook in deze periode zo goed mogelijk vorm te geven en hebben extra aandacht voor coaching van onze studenten. Daarnaast stimuleren we studenten om elkaar (digitaal) op te zoeken en te ondersteunen.”

Groeiend aantal studenten De CHE heeft een groeiende aantrekkingskracht, met name onder deeltijdstudenten. De hogeschool telt dit jaar voor het eerst meer dan 5.000 Associate degree-, Bachelor- en Masterstudenten. Bestuursvoorzitter: “Terwijl de CHE in een gezond tempo groeit en voortdurend innoveert blijven we ons kleinschalig karakter behouden. Dat blijkt ook de deeltijdstudenten aan te spreken.”