Doesburg verrast wijkagent Harrie Jansen met erepenning

Jansen is eigenlijk niet weg te denken uit Doesburg. Hij was daar in de periode van 1996 tot 2005 wijkagent. In 2016 kwam hij weer terug naar de stad. Hij heeft zich laten zien als een zeer aimabele man en werd door velen gerespecteerd. Tijdens maar ook buiten zijn diensten zette hij zich in om de inwoners van Doesburg bij te staan.

Netwerker

Hij heeft vele uren in de stad geïnvesteerd, is een echte netwerker. Hij kent de mensen en de verhalen achter de mensen, en hij heeft altijd tijd voor een praatje. “Het kroost van toen zijn de ouders van nu", is één van zijn gevleugelde uitspraken.

De functie van wijkagent is hem op het lijf geschreven. Bescheiden, observerend, maar als het nodig is daadkrachtig en scherp. Harrie zegt waar het op staat. Hij spreekt de Doesburger aan op zijn gedrag en is eerlijk.

De erepenning van Doesburg werd voor het eerst uitgereikt in 1953. De huidige penning is in 2007 ontworpen door zilversmid Marcel Blok. Op de ene kant prijkt het wapen van de gemeente Doesburg, op de andere kant staan in reliëf de vestingwerken gegraveerd.