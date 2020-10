Drugsrijders gepakt in meerdere plaatsen

‘’In de afgelopen vijf dagen hebben we vier mensen gepakt, wat wij een zorgelijke ontwikkeling vinden’’, meldt de politie in bericht op Facebook. Zo werd vrijdag in Dinxperlo een bestuurder in een geparkeerde auto gepakt, hij testte positief bij een drugstest. Twee dagen later liepen twee bestuurders bij een routinecontrole bij Winterswijk tegen de lamp. Woensdagavond werd wederom een bestuurder in Dinxperlo betrapt op het gebruik van drugs.



De politie specificeert het gebruik per geval niet, maar geeft aan dat er positief is getest op speed, wiet, cocaïne en opiaten. De komende periode zullen agenten in de Achterhoek Oost extra aandacht gaan besteden aan het gebruik van drugs in het verkeer.