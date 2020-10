Hoe toegankelijk is het Huis der Provincie? Jan neemt de proef op de som

Ook dit seizoen gaat Troost weer de dorpshuizen keuren in het programma Dorpshuis van het Jaar, editie 2020. Om af te trappen bracht hij samen met presentatrice Angelique Krüger een bezoek aan het Huis der Provincie. Nog voor hij binnen was, had hij al iets op te merken.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Om het Huis der Provincie binnen te komen moet je buiten eerst de trappen op, of de helling gebruiken. Vaak zijn dergelijke hellingen te steil, maar dat zit hier wel goed. Maar de helling ligt schuin, waardoor je het laatste drempeltje lastig ziet. Troost: "Visueel is het een drama, vooral in het donker."

Zie ook: Dorpshuizen nog steeds in zwaar weer door corona

De koffieautomaat staat net laag genoeg. "Ik heb gelukkig een lange arm, maar vaak staan de apparaten te hoog." De koffie zelf is prima, aldus Troost. "Ik snap wel dat mensen hier werken." Verderop in het Huis der Provincie gaat het nog mis bij een helling, daar komt Jan in z'n rolstoel met moeite omhoog.

In het mindervalidentoilet kwam hij goed binnen. Als hij aan het alarm trekt, komt er netjes iemand kijken. "Alleen kon ik niet bij de toiletrol."

Bekijk hieronder de hele uitzending van Dorpshuis van het Jaar.