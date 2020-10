Marcouch wil binnen enkele weken dubbel zoveel coronatesten

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem vindt dat de coronabesmettingen zorgelijk toenemen. Om dat tegen te gaan wil hij binnen enkele weken de hoeveelheid testen in de Veiligheidsregio Gelderland-Midden, waar Marcouch voorzitter van is, opschalen van 1300 naar 3000 per dag.

Dat laat hij donderdag weten op Radio Gelderland. Hij ziet de naderende invoering van sneltesten als heel goed nieuws. "Die moeten zo snel mogelijk worden uitgerold over het hele land wat mij betreft", aldus Marcouch. "Hopen dat de minister met hoge urgentie daar werk van maakt. Het is geen medicijn, maar het zorgt er wel voor dat we snel weten of iemand virusdrager is of niet."



Volgens hem is dat goed voor de maatschappij én de economie. "Daarmee kun je uitsluiten of iemand in quarantaine moet of weer aan het werk kan. Dat is voor iedereen belangrijk, maar vooral in de zorg, of leraren. Maar uiteraard gaat het erom dat de werkgelegenheid overeind blijft."

Gedrag

Tot die tijd spreekt de burgemeester zijn inwoners aan op hun gedrag. "Mijn oproep is om het vol te houden en je zoveel mogelijk aan de maatregelen te houden. Iedere individu kan bijdragen door niet roekeloos te zijn in zijn of haar gedrag."

"Zorg ervoor dat je rond 22.00 uur weer thuis bent en vermijd feestjes en drukte."

Zie ook: Aantal nieuwe besmettingen in Gelderland lager dan gisteren (liveblog)