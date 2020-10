Al jaren troep voor de deur in Wezep, deze bewoners zijn het zat

Samen met zijn buurman Martijn van den Bosch laat Kersten zien wat de problemen zijn. "Omdat de parkeerplaatsen nog steeds niet zijn aangelegd, moeten we hier noodgedwongen in het gras parkeren", wijst Kersten aan. "Als het dan veel regent, is het één grote modderbende, blijven de plassen hier enkeldiep staan en beschadigen de auto's het gras."

Op meerdere plekken is te zien dat dat regelmatig gebeurt. "En straks is het weer winter: dan is het altijd het ergste."

Bekijk hier de reportage over de bende:

Vertraging

De huizen waar de mannen wonen zijn zo'n vierenhalf jaar geleden opgeleverd. Op dat moment wisten ze al dat er nog even een bouwplaats zou zijn voor hun deur. "Het appartementengebouw hiernaast moest nog gebouwd worden, maar dat liep vertraging op door bezwaren van andere omwonenden. Daar hebben we alle begrip voor."

Maar inmiddels is het appartementengebouw wel klaar. "Er werken hier al een hele tijd geen bouwvakkers meer", zegt Van den Bosch. "En de meeste appartementen zijn al bewoond", wijst Kersten aan. De hekken rond de bouwmaterialen zijn ook al verwijderd, evenals de rijplaten die overal lagen.

Spelende kinderen

"Dat maakt de situatie wel gevaarlijk", vindt Van den Bosch. "Deze plek trekt kinderen aan: die gaan hier samen spelen. Maar de tegels liggen los, er liggen putdeksels wankel opgestapeld en hier in deze bult zand ligt bouwafval."

Kersten loopt naar het zand, en pakt een plank op, waar een dikke schroef doorheen steekt. "Je moet er niet aan denken dat dit door een kinderlaars heen gaat."

Groen licht nodig

Bill van Ravenswaaij van RVG Development is verbaasd als hij van de gevaarlijke situatie hoort. "Ik ga gelijk de aannemer bellen, om hem te vragen of hij hekken om dat bouwmateriaal kan plaatsen", zegt hij.

Wat de rest van het veld aangaat, kan hij nog niet precies zeggen wanneer dat aangepakt wordt. "Het appartementencomplex is officieel nog niet opgeleverd. We moesten nog wat kleine werkzaamheden doen. Pas daarna kunnen we bijvoorbeeld de parkeerplaatsen aanleggen. Maar dan moeten we wel groen licht hebben van de gemeente Oldebroek."

Kastje naar de muur

Dat laatste zit de buurtbewoners dwars. "Elke keer als wij bellen naar de projectontwikkelaar of naar de gemeente, wijzen ze naar de andere partij", zegt Kersten. "De fout ligt altijd bij een ander, maar wij zijn er de dupe van."

"We worden van het kastje naar de muur gestuurd", zegt Van den Bosch. "En nu komt de winter er weer aan, en dan wordt het weer extra modderig. En de straatverlichting is ook nog niet aangelegd, dus scholieren zijn hier bijzonder slecht te zien."

Van Ravenswaaij benadrukt dat zijn bedrijf wel al puin heeft gestort voor tijdelijke parkeerplaatsen. "We begrijpen wel dat het anders lastig is om je auto te parkeren. En we hebben nog geen klachten gehad dat auto's vast zijn blijven zitten in het gras." Van den Bosch lacht er schamper om. "Ja, dan krijgen we te horen dat we daar niet moeten parkeren. Maar andere plekken zijn er hier niet."

Hekken nog niet geplaatst

Twee dagen na de belofte van Van Ravenswaaij zijn de hekken nog niet geplaatst, laten de buurtbewoners weten. De gemeente en RVG Development hebben woensdag met elkaar overlegd. Wat daar besloten is, is nog niet bekend.

Van Ravenswaaij hoopt wel voor de winter alle problemen te hebben opgelost. "Dat mag ik ook hopen", zegt Kersten. "Want nóg een winter met slecht zicht en veel modder en ijzel, dat wil ik echt niet hebben. Na vierenhalf jaar wil ik gewoon mooi kunnen wonen."