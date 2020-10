Megavangst in illegale sigarettenfabriek West Betuwe

De FIOD ontdekte de fabriek in een afgelegen boerderij. Daar waren 13 mensen aan het werk waren, vooral Oost-Europeanen. "Het is een van de grotere vangsten die we de afgelopen jaren als FIOD hebben gedaan. We hebben nu een stuk of twintig illegale fabrieken ontdekt, maar een zoals deze - met deze omvang en dit productieproces - hebben we nog niet veel gezien", zegt Bert Langerak, directeur opsporing van de FIOD.

Bekijk de beelden van de vangst. De tekst gaat eronder verder





Tabak voor miljoenen sigaretten

Meestal wordt het verwerken van tabak en de productie op verschillende plekken gedaan om risico's te spreiden. In deze fabriek vond de hele cyclus van de productie plaats. De speurders vonden 200 dozen met elk 120 kilo tabak. Een sigaret bevat ongeveer 1 gram tabak. De ontdekte hoeveelheid tabak is dus goed voor vele miljoenen sigaretten.

Buitenlandse hulp

De FIOD kwam de fabriek op het spoor door buitenlandse hulp. De opsporingsdienst werkt onder meer samen met Europol en andere internationale organisaties. Het onderzoek naar de vondst in West Betuwe loopt nog.

Criminelen verdienen flink

De FIOD de illegale productie van sigaretten steeds professioneler verloopt. Criminelen ontwijken de accijns en verdienen zo miljoenen. Waar deze sigaretten uiteindelijk verkocht werden, is nog onduidelijk. Er zijn aanwijzingen voor Frankrijk en andere Europese landen. Of ze ook in Nederland verkocht werden, is niet zeker.