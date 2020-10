Coronaterras mag kosteloos blijven staan: 'Het geeft reuring in het centrum'

Horeca-ondernemers in Wijchen hoeven tot en met oktober 2021 geen extra belasting te betalen om hun terras uit te breiden. Die tijdelijke coronaregel gold al sinds mei, maar wordt verlengd. Uit een evaluatie blijkt namelijk dat de gemeenschap dolblij is met de extra ruimte om te borrelen.

Om de Wijchense horeca een handje te helpen tijdens de coronacrisis, bepaalde de gemeente in mei dat ondernemers geen extra belasting hoeven te betalen als ze hun terras uitbreiden. Uit een evaluatie blijkt nu dat betrokkenen allemaal enthousiast zijn. Daarom verlengt Wijchen de maatregelen met een jaar. "De horeca is over het algemeen erg tevreden met de tijdelijke uitbreidingen”, weet de gemeente. “Alle andere ondernemers zijn ook heel blij. Het geeft reuring in het centrum. Van gasten hebben we alleen informele signalen, maar die zijn allemaal positief.”

De horeca kan van de uitzondering profiteren zolang de coronamaatregelen gelden, en uiterlijk tot en met 31 oktober 2021. Als de crisis dan nog steeds zorgt voor moeilijkheden, kijkt de gemeente of de terrasuitbreiding nog een keer verlengd kan worden.

Verlenging markterras niet zeker

De gemeente toverde het Wijchense marktplein in juni om tot één groot eilandterras. Ondernemers die gebruik maken van deze opstelling, pleitten vorige maand al voor een meer permanent beleid. Daar heeft de gemeente nu echter nog geen antwoord op. Eind 2020 wordt het markterras geëvalueerd, waaruit moet blijken of ook deze regeling wordt verlengd.

“Sommige horecaondernemers aan de Markt willen graag permanent een gezamenlijk groot eilandterras, maar het zijn onzekere tijden”, voegt Wijchen toe. “Het is nog onduidelijk hoe lang de coronaregels nodig zijn. Het is lastig te overzien hoe de situatie over enkele jaren is en wat de wensen en behoeftes dan zijn. Daarom nemen we nu geen definitief besluit over een gezamenlijk eilandterras.”

