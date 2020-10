School in Arnhem geeft weer online les: 'Kwart docenten zit thuis'

Die waren niet allemaal ziek, vervolgt Stael. "Dat was in afwachting van coronatesten en -uitslagen: dat duurt best lang. Maar ook als huisgenoten klachten of koorts hebben, moet een collega thuisblijven. En als een docent zelf hoest ook."

Bekijk hier de video. Tekst gaat daaronder verder.

Het gevolg was dat Stael voor heel veel leerlingen geen docenten meer op school had. "Terwijl veel van die docenten prima in staat zijn om les te geven. Alleen niet hier." De schooldirecteur wilde leerlingen niet langer thuis laten zitten, terwijl ze wel les kunnen krijgen.

'Flauwekullen met leerlingen'

Bovendien kwamen ook veel leerlingen thuis te zitten vanwege coronaklachten of -regels. "Die moesten inbellen tijdens de les, waardoor we gelijktijdig online en klassikaal lesgaven", vertelt docent Brechtje Wijdeveld. "Dat werkt niet." Zij is blij dat de school nu zelf dit initiatief neemt, waar het hen in maart nog allemaal overkwam. "Toen moesten we ineens het wiel uitvinden. Door paniekvoetbal werd er niet altijd het beste uit leerlingen gehaald."

Wijdeveld hoopt wel zo snel mogelijk haar klassen weer echt voor zich te hebben. "Online lesgeven is gewoon niet leuk. Wat ik het mooiste vind, is flauwekullen met de leerlingen. Dat is wat onderwijs tot onderwijs maakt. Veel leerlingen worden beter door de band met leraren. Dat lukt online minder goed." Maar volgens haar is dit het beste wat de school nu kan bieden. "Hoe verdrietig ik er ook van ben."

'Voor de zomer, niet op orde'

Zowel leerlingen als ouders hebben volgens Stael begrip voor de keuze. "Zij zagen de problematiek met lesuitval en halve klassen." Wel ziet Stael dat ouders zich afvragen of de online lessen voldoende kwaliteit hebben. "Dat vind ik een terechte vraag, want voor de zomer hadden we dat niet op orde." Ze heeft haar docententeam inmiddels getraind in het online lesgeven. "Ook helpen docenten elkaar daarmee."

Stael merkt dat leerlingen in deze periode moeite hebben om aangehaakt te blijven. "Zeker als ze tien dagen in quarantaine hebben gezeten. Daarna hebben ze moeite om bij te benen."