Oud-voorzitter Achilles '29 opgepakt voor digitaal kinderlokken

Rondom Derks ontstond dinsdag veel commotie omdat hij opduikt in een online filmpje van pedojagers. "Je bent ontmaskerd!", hoor je omstanders tegen de Groesbeker in zijn auto zeggen. "Ja, dat weet ik", antwoordt Derks.

De voormalig voorzitter van de Groesbeekse voetbalclub zou volgens pedojagers een afspraak hebben met een kind van 14 jaar. In werkelijkheid was hij in de val gelokt door pedojagers die zich online als kind voordeden.

'Je bent eraan'

Waar en wanneer de confrontatie plaatsvond, is uit de beelden niet op te maken. Die staan onder meer op Twitter. "Je bent eraan! Jij gaat het internet op. Je bent godverdomme opa!"

Reactie politie

De politie wil niet meer kwijt dan dat dinsdagavond een man uit Groesbeek zich op het politiebureau in Nijmegen heeft gemeld. "Op basis van informatie die deze avond bekend werd, is een onderzoek gestart naar grooming en daarom is de man aangehouden", meldt woordvoerster Jennifer Schoorlemmer.

"Op sociale media circuleren veel berichten en beelden over deze zaak", gaat ze verder. "Voor de politie is het van belang om te achterhalen of en wat er precies gebeurd is. Dit onderzoek loopt nog volop, daarom worden verdere mededelingen nu niet gedaan."

In Arnhem werd onlangs een man mishandeld door een groep jongeren. Ook deze man dacht een afspraakje met een minderjarige te hebben.

