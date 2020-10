Nieuwe kar voor dakloze Shalom is klaar, maar wie weet waar hij is?

Vol trots haalt het duo de nieuwe kar tevoorschijn. Vergeleken met de vorige is het een flinke verbetering, vinden ze zelf. "De oude kar is veel te klein voor alle spullen die Shalom meeneemt. Hij valt daardoor bijna om", vertelt Michel Guliker. "De nieuwe kar is stukken beter. Er zitten zonnepanelen op met een accu, zodat hij zijn telefoon kan opladen, er zijn lampen en er kunnen palen omhoog waaraan hij een zeiltje kan hangen. Ook is deze wat groter en steviger." "We denken dat hij hier heel blij mee gaat zijn", voegt Gert-Jan Knoppertsen toe.

Zwerver

Michel maakte een tijdje geleden voor het eerst kennis met Shalom. "Dat was in Nijkerk. We hebben een goed gesprek gevoerd over waar hij vandaan kwam en hoe hij zwerver is geworden." Later kwam hij hem nogmaals tegen. Toen in Putten en met Gert-Jan. "Op dat moment hebben we gezegd: 'We gaan een karretje voor je bouwen'."

En nu is het wagentje af en wil het duo de kar graag aan Shalom overhandigen. Een Facebookbericht dat meer dan zeshonderd keer gedeeld is, leverde nog niets op. Gert-Jan: "Mensen sturen dan zijn locatie door van een paar weken geleden. Daar hebben we niks aan. We moeten nú weten waar hij is", lacht hij.

Voldoening

Shalom, zoals hij zichzelf noemt, is al langere tijd dakloos. "Voor hem is dat een bewuste keus geweest", vertelt Michel. "Hij geniet ontzettend van mensen die hem soms wat te eten geven of iets anders voor hem doen. Daar haalt hij veel voldoening uit. En dat is prima. Wij halen voldoening uit het feit dat we een kar voor hem mochten maken."

Mensen die weten waar Shalom is, kunnen via Facebook contact met Michel en Gert-Jan opnemen.