Vissenkenner Gert Flik neemt zichzelf niet te serieus, zijn vak wel

Druk bellend loopt hij door zijn woonkamer. Hoogleraar dierfysiologie Gert Flik belt met een bakker die op het allerlaatste moment de opdracht krijgt om cadeautjes voor de gasten van vrijdag te maken. Chocoladeflikjes, een knipoog naar zijn achternaam. Die dag is zijn afscheid van de Radboud Universiteit waar hij 18 jaar hoogleraar was.

"Ik had het mij wel anders voorgesteld dit afscheid, maar het is zoals het is." Er klinkt teleurstelling in zijn stem, zonder verwijt aan wie dan ook. "Het is begrijpelijk dat het niet door kan gaan onder deze omstandigheden. Ik had 400 mensen uitgenodigd voor de afscheidsreceptie, dat werden er toen al 200, daarop 150, 100 en uiteindelijk is de receptie afgeblazen maar kan ik de afscheidsrede nog wel voordragen aan 80 genodigden."

Keuzes zijn er gemaakt, want eigenlijk heb je het liefst alle 400 gasten erbij. Dat is gelukt, maar niet zonder moeite. Komende vrijdag wordt zijn afscheidsrede aangehoord door de gasten, die verdeeld zijn over twee zalen.

‘Voor veel mensen is het echt nieuws’

Dierfysiologie en dan vooral de anatomie en fysiologie van vissen. Daar moet je misschien wel een bijzondere passie voor hebben en dat is ook zo in het geval van Flik.

"Als kind ging ik vissen en raakte gebiologeerd door de vissen. Ik had een bootje en ging uren achtereen op onderzoek uit om meer te weten en te zien over vissen."

Zijn afscheidsrede op de universiteit zal gaan over veertig jaar stress-fysiologisch onderzoek onder vissen, de hoofdmoot waar hij zich mee bezighield. "Voor veel mensen is het echt nieuws, dat vissen gevoelig zijn voor stress. Ik weet dat al vrij lang, door mijn onderzoeken. Een vis is net een mens en maakt ook exact dezelfde soort stresshormoon (cortisol, red.) aan. Dat verschilt per soort. Ik vind dat fascinerend."

Het is haast een hoorcollege dat de hoogleraar geeft in de drooggelopen sloot achter zijn huis. "Het is misschien niet het meest sexy beroep, want hoe vaak ik werd uitgelachen als ik vertelde wat mijn werk is. Dat is niet op één hand te tellen. Hoe meer ik erop inging, hoe harder de lach langs het schoolplein van mijn kinderen bulderde. Ach ja, je moet jezelf ook niet altijd te serieus nemen. Het vak wel, maar jezelf niet."

'Titel inaugurele reden leek verwijzing naar moord Fortuyn'

Op 1 januari 1980 begon Flik, als 25-jarige promovendus, op de Radboud Universiteit. Zijn promotor vroeg bij het sollicitatiegesprek of het mogelijk zou kunnen zijn dat vissen een enzym in hun kieuwen zouden kunnen hebben dat calciumionen transporteert. Zijn antwoord was ja, waarop hij werd aangenomen. 4 jaar kreeg hij om dit te bewijzen.

Dat lukte en In 2002 promoveerde Flik tot hoogleraar. Dit was kort na de moord op politicus en mede-hoogleraar Pim Fortuyn. Zijn inaugurele rede had als titel: 'Over leven en overleven, aanpassen of verdwijnen'.

Flik: "Die titel leek een verwijzing naar de weerzinwekkende moord op 6 mei 2002 op Pim Fortuyn, en naar zijn visie op de migratieproblematiek. Mijn 'verdwijnen' had echter vooral een evolutionaire betekenis. De tekst van die rede lag al voor die wandaad bij de drukker."

Flik houdt vrijdagmiddag zijn afscheidsrede op de Radboud Universiteit in Nijmegen.



