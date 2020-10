College Wijchen wil pilot met straatcoaches tegen jongerenoverlast

Stuitend

De aanpak tot nu toe heeft, die in 2018 gestart werd, heeft nog niet opgeleverd wat gehoopt werd. Dat heeft volgens het college mede te maken met de aflatende houding van jeugdigen en vooral hun ouders. Waarnemend burgemeester Marijke van Beek (PvdA) hamert dan ook op de rol van ouders. “Het kan niet zo zijn dat alle problemen met jongeren opgelost worden door onderwijsinstellingen en het openbaar bestuur. Maar de realiteit is dat we ook te maken hebben met ouders die worden uitgenodigd voor gesprek, maar daar geen boodschap aan hebben. Dat vind ik best stuitend. Ouders spelen een cruciale rol op de weg naar volwassenheid. Ik roep ouders dan ook om zich aangesproken te voelen en in de benen te komen als hun kind betrokken is bij overlast.”

Ondanks dalende cijfers door corona

Door de coronacrisis zijn de cijfers van jeugdoverlast weliswaar zeer sterk gedaald, maar het college vindt dat er juist nu meer geïnvesteerd moet worden in het in beeld krijgen en houden van de jongeren die zich langzaamaan weer steeds meer in de openbare ruimte begeven. “De inzet van de jeugd- en jongerenwerkers is gericht op preventie, toeleiding en hulpverlening", laat het college weten. "De jongerenwerkers richten zich primair op de (jonge) jongeren terwijl de straatcoaches breder inzetbaar zijn voor alle overlastvraagstukken. Door de flexibiliteit van de straatcoaches kunnen zij er zijn wanneer ze er moeten zijn.”

Niet alleen op jeugd gericht

De aan te stellen straatcoaches richten zich in hun aanpak niet alleen op jeugd. “Zij richten zich op alle inwoners van de gemeente Wijchen en Druten met als doelstelling rust en vertrouwen in aanpak van overlast in het algemeen", schrijft het college. "De straatcoaches richten zich dus ook op alle doelgroepen en individuen die overlast of hinder veroorzaken in de openbare ruimte of op specifieke plekken in de gemeente. Zij hebben ook oog voor de melders en gaan met hen in gesprek over mogelijke oplossingen voor hun probleem of ervaring.”

Taal van de straat

De straatcoaches staan in direct contact met politiemeldkamer om overlastmeldingen direct op te pakken. “Zij kunnen hun inzet desgevraagd dus ook concentreren rondom evenementen als kermis, carnaval of rondom maatschappelijk onrust”, aldus het college. “Ook de samenwerking met bijvoorbeeld middelbare scholen wordt niet uit de weg gegaan. Zij zijn in herkenbaar uniform gekleed, verplaatsen zich in herkenbare voertuigen en spreken de ‘taal van de straat’ in de benadering van jeugdigen.”

Vragen stellen

“We willen evalueren of dit een toegevoegde waarde heeft in de aanpak van jongerenoverlast”, zegt burgemeester Van Beek. “Straatcoaches zijn opgeleid om zich op straat te bewegen en in contact te komen met de jeugd. Zij kunnen vragen stellen als: Waarom staan jullie hier? Hoe kom je tot dit gedrag? Is er iets aan de hand dat je wil delen? Kunnen we helpen? Ik zie voor hen vooral de rol weggelegd van het winnen van vertrouwen om het gesprek aan te gaan. Als nodig kan er ook gekeken worden naar een snelle geschakeld worden met jeugdboa’s en politie.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7