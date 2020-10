Rustiger op Gelderse snelwegen, maar niet zo stil als in maart

Het is rustiger op de Gelderse wegen sinds het kabinet vorige week maandag iedereen opriep vooral thuis te werken. Maar zo stil als tijdens de eerste coronagolf is het nog lang niet.

Het verkeer op Gelderse snelwegen is er met 12 procent afgenomen in vergelijking met begin maart, vóór de coronacrisis. Dat blijkt uit regionale cijfers, gemeten op dinsdag 6 oktober, van de datadienst NDW.

“Vooral het spitsverkeer is erg afgenomen: 20 procent minder ten opzichte van de eerste week van maart, vlak voor de eerste coronamaatregelen. Al zijn de dalingen niet zo drastisch als medio maart, vlak na de maatregelen”, licht een onderzoeker van NDW toe. In maart was er maar liefst 39 procent minder verkeer op de Gelderse snelwegen.

Buiten de snelwegen bijna even druk

Op de gemeentelijke en provinciale wegen is deze dagen nog weinig te merken van de oproep om meer thuis te werken. Het verkeer daar is maar 2 procent minder dan voor de coronacrisis. In maart, toen het kabinet iedereen opriep überhaupt thuis te blijven, waren er 26 procent minder auto’s onderweg.

Het ANP meldt op basis van gegevens van ov-chipkaartbedrijf Translink ook een daling van het aantal passagiers in het openbaar vervoer. Vorige week namen gemiddeld bijna 2,3 miljoen keer per werkdag de trein, bus, tram, metro of veerpont. In de weken daarvoor was dat nog gemiddeld 2,4 miljoen keer per werkdag.

Campagne openbaar vervoer gestopt

Ov-bedrijven waren juist halverwege september een campagne begonnen om mensen aan te moedigen om weer meer gebruik te maken van het ov. Binnen een week zetten zij deze campagne stil als reactie op stijgende coronabesmettingen.

