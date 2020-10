Onderzoek in gemeente Wijchen naar succesfactoren in omgaan met dementie

Serieus probleem

"Eén op de vijf mensen krijgt met dementie te maken", zegt wethouder Titus Burgers (PvdA). “Het is een serieus probleem dat alleen maar toeneemt. In onze gemeente hebben we 670 inwoners waarvan bekend is dat ze dementie hebben. Deze mensen willen we in de samenleving laten blijven meedoen. Om dat te faciliteren, moet de omgeving leren hoe men het beste om kan gaan met dementie. Daarom vindt dit twee jaar durende onderzoek nu plaats, dat zich hoofdzakelijk afspeelt in Alverna.” Bij het onderzoek worden ook mantelzorgers betrokken. “Zij hebben immers de ervaring met wat werkt en wat niet.”

Gastvrije gemeente

“Wat specifiek onderzocht wordt is welke tools het beste werken voor mensen met dementie om mee te kunnen blijven doen op het gebied van werk, in het verenigingsleven of op een andere manier in de samenleving", vertelt Burgers. "Wat zijn de succesfactoren? We willen niet meer met hagel schieten, maar de omgeving de instrumenten aanrijken om een dementievriendelijke omgeving te creëren. Want mensen met dementie kunnen zich niet aanpassen aan de samenleving, dus de samenleving moet zich aan hen aanpassen. We willen immers een gastvrije gemeente zijn, waarin iedereen meedoet. Ik vind het een mooi initiatief.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7