Boer Ruud ingesloten door zonneparken: 'Waar zijn we mee bezig?'

De geboren Tukker (34) kwam naar Beemte Broekland voor de liefde. Ruud, met een voorliefde voor akkerbouw, maakte zich ook de veeteelt eigen en bestiert inmiddels een gemengd bedrijf.

Maar alles veranderde toen Solar Century in 2017 groen licht kreeg voor een 28 hectare groot zonneveld.

Land weg, inkomsten weg

Na Solar Century kwamen ook andere ondernemers poolshoogte nemen. Hoewel over hun projecten nog geen beslissing is genomen, stellen zij al wel contracten op met landeigenaren. Tot wanhoop van sommige omwonenden, die de bui al zien hangen. Ook Ruud denkt dat er weinig te redden valt.

"Dat stuk land, daar verbouw ik ook", Ruud wijst door het keukenraampje in de verte. "Maar het land is niet van mij, ik pacht het. De eigenaar wil het nu volzetten met zonnepanelen. Dan kan ik het voor zeker 25 jaar niet gebruiken."

Ruud (links) in zijn koeienstal. Foto: Omroep Gelderland

'Dan houdt het gewoon op'

Landbouw uitbreiden gaat niet. En meer koeien dan? "Fosfaatrechten hè?", verzucht Ruud. "Met alle voorwaarden die er nu zijn, zoals kringlooplandbouw en grondgebondenheid... daar is grond voor nodig. Als die er niet is, dan houdt het op een gegeven moment gewoon op."

Dan is het kantelpunt bereikt. Dan houd je er niets meer aan over." Ruud Vossebeld

Zittend aan de keukentafel roert Ruud driftig in zijn kop koffie. "We zullen kleiner moeten. En hoe kleiner we zijn; op een gegeven moment dan is het kantelpunt bereikt. Dan houd je er niets meer aan over."

'Kom met een alternatief'

Ruud ging overstag. Als BHM Solar uit Utrecht de zegen van de gemeenteraad krijgt, ligt zijn land straks vol zonnepanelen. En pakken hij en zijn gezin hun biezen. Hij laat zich dus uitkopen? "Ja, daar komt het feitelijk wel op neer."

Volgens hem wordt zijn initiatief voor een zonnepark gesteund door de buurt. "Het ontstond tijdens een gesprek met een ambtenaar, omdat wij als buurt onze zorgen uitten over weer een ander initiatief. Die ambtenaar zei toen: 'Kom met een goed alternatief'. Zo ontstond ons plan: 38 hectare, deels in Apeldoorn en deels in Epe."

Palen worden de grond in geheid. Foto: Omroep Gelderland

'Waar zijn we mee bezig?'

Dertien hectare ligt in het Apeldoornse deel, de rest ligt in Epe. Gelooft Ruud dat dit dan ook een alternatief is voor het project waar de buurt zich zo tegen verzet? "Ik weet het niet. Of het wordt 'en-en', of het wordt 'of-of'. Of het gebeurt helemaal niet, maar dat verwacht ik niet."

"Ik snap de noodzaak wel", zegt Ruud. Hij staat achter zijn stal en kijkt uit over een enorm veld, waar Oost-Europese arbeiders palen de grond in heien om straks zonnepalen op te schroeven. "Maar het is ook dubbel, want het is toch landbouwgrond. Ik vraag me weleens af waar we eigenlijk mee bezig zijn."

