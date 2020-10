Hebben Jaap en Beppie het huis van de toekomst?

Behalve de zonnepanelen op het dak en het gebruik van hout aan de buitenkant zul je misschien niet meteen zien dat de bungalow van Jaap en Beppie Strating hartstikke duurzaam is. Eenmaal binnen, in de zogenaamde machinekamer, ziet het er opeens heel anders uit dan in een gemiddelde woning.

De machinekamer

Achter een grote deur in de hal zitten alle duurzame technieken verstopt. "We hebben hier een warmtepomp, balansventilatie, een grijswatercircuit, daar een binnenkomst van het warme water van de zonnecollector", wijst Jaap naar alle slangetjes en kastjes aan de muur.

De 'machinekamer' in het huis. Foto: Omroep Gelderland

Voor een leek ingewikkelde materie, maar waar het op neerkomt is dat het stel elektriciteit opwekt met zonnepanelen en hun huis verwarmt met een zonneboiler en een warmtepomp. Laatstgenoemde werkt in de zomer andersom: op hete dagen kan het huis ook gekoeld worden, via de vloerverwarming.

Wassen en doorspoelen met regenwater

Met het regenwater van het dak, dat wordt opgeslagen in een grote tank in de tuin, doen de Zutphenaren de was. Ook spoelen ze het toilet ermee door. "Nee dat water is niet bruin", lacht Jaap. "Het wordt eerst gefilterd."

Het water gaat via de regenpijp van het dak naar een reservoir. Foto: Omroep Gelderland

Naast duurzaamheid op het gebied van energie is het huis ook gebouwd met veel duurzame materialen. "Het hout voor de houtskeletbouw, ramen, kozijnen en buitendeuren is afkomstig uit Noord-Duitse bossen."

Steentje bijdragen

In 2050 wil de provincie Gelderland energieneutraal zijn. Daarom gelden er voor nieuwbouwwoningen diverse eisen op het gebied van duurzaamheid. Zo is het verplicht om aardgasvrij te bouwen. Jaap en Beppie gingen vorig jaar, toen zij hun huis bouwden, nog een flinke stap verder.

Maar waarom? "Deels omdat het noodzaak is, om duurzaam te bouwen in deze tijd. En omdat we het heel plezierig vinden om ons kleine steentje bij te dragen aan duurzaamheid", vertelt Jaap.

Wat kost het?

Of het voor iedereen betaalbaar is, zo'n duurzame woning, is de vraag. "Toevallig was onze portemonnee wat ruimer. Maar je kan ook prima duurzame oplossingen kiezen die passen binnen je budget, maar dat is voor iedereen verschillend denk ik."

De bouw van het huis was een hele investering, maar op sommige terreinen verdient het stel ook wat terug. "We betalen nu ongeveer 60 euro in de maand aan energiekosten, terwijl dat in ons vorige huis zo'n 200 euro was. Een stuk minder dus."

Duurzame huizenroute

Om hun huis aan anderen te laten zien zouden Jaap en Beppie deze maand voor de tweede keer meedoen aan de duurzame huizenroute. Maar door corona kan deze niet doorgaan. "Vorig jaar zijn er ongeveer zestig mensen bij ons wezen kijken, dus het is heel jammer dat het dit jaar niet door kan gaan."

Ruim honderd huiseigenaren zetten tijdens deze route twee dagen hun deuren open voor iedereen die wil komen kijken. Dat zit er dit jaar niet in, wél kan iedereen inspiratie opdoen via de verhalen op de website.