Arnhemse terrorismezaak: welke straffen krijgen de zes verdachten?

Zes Arnhemse verdachten in de grootste terrorisme zaak in Nederland van de laatste jaren horen donderdag welke straffen de rechtbank in Rotterdam hen oplegt. Hoofdverdachte Hardi N. gaat voor 18 jaar de cel in als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt. Tegen de andere vijf verdachten is 20 tot 8 jaar celstraf geëist.

De zes Arnhemmers worden verdacht van het willen plegen van een terroristische aanslag en deelname aan een terroristische organisatie. Verdachte Waïl el A. wordt ook verdacht van poging tot moord omdat hij bij zijn arrestatie probeerde te schieten op een agent. Tegen hem is daarom de hoogste straf van 20 jaar cel geëist.

De verdachten zitten sinds hun arrestatie in september 2018 vast. Vier van hen werden opgepakt net buiten een vakantiehuisje in Weert. De andere twee in Arnhem en Vlaardingen.

Aanslag op een groot evenement

De verdachten werden voor hun arrestatie al maanden in de gaten gehouden door politie en justitie. De groep was geïnfiltreerd door twee undercoveragenten en gesprekken werden afgeluisterd. Volgens het OM wilde de groep onder aanvoering van Hardi N. een aanslag plegen op de Amsterdamse Gay Pride of op een ander groot evenement.

Nederland is aan een groot bloedbad zijn ontsnapt, stelt justitie. Vier van de mannen spraken met een van de infiltranten af in een vakantiehuisje in Weert om kalasjnikovs, pistolen en bomvesten te kopen. Bij het verlaten van dat huisje werden ze opgepakt.

Uitgelokt

Hoofdverdachte Hardi N. zegt dat hij nooit van plan was geweest echt een aanslag te plegen. Hij zou door de undercoveragenten zijn uitgelokt. Zij zouden hem op de gedachte hebben gebracht een aanslag te plegen. Ook de andere verdachten ontkennen. Morat M. zou alleen een wapen hebben willen kopen om zijn gezin mee te verdedigen. Waïl el A. zou op zoek zijn geweest naar een contactpersoon omdat hij wilde uitreizen naar Syrië. Ze zeggen allemaal wel dat ze opkeken naar Hardi N. Hij is met zijn 36 jaar de oudste van de groep en zou volgens justitie het brein zijn achter hun plannen.

De zaak tegen de Arnhemmers is in juni en augustus behandeld in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. Daar horen de verdachten op donderdag om 13.00 uur ook welke straf ze opgelegd krijgen.

