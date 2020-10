'Bezwaar maken heeft zin', zegt Emma na haar coronaboete

Kwakkel behoort tot de groep van 22 personen bezwaar maakten tegen hun coronabekeuring. Tijdens de eerste coronagolf bezocht ze samen met vijf anderen het Arnhemse Sonsbeekpark. Een boa maakte daarvan een foto.

'Paparazzo in de struiken'

De foto werd gemaakt toen Kwakkel drie bekenden tegenkwam. De bekeuring door twee agenten vond even later plaats, toen de bekenden alweer weg waren. Alle vijf werden ze op de bon geslingerd. Er gold een samenscholingsverbod én ze hadden zich niet aan de anderhalve meter afstand gehouden, stelden de agenten die de boete uitdeelden.

Kwakkel was destijds behoorlijk nijdig, omdat ze zich aan alle voorschriften had gehouden, zegt ze. "Het voelde als een groot onrecht. Er had een soort paparazzo in de struiken gelegen, een boa-paparazzo."

Foto zelf niet gezien

Ze had drie kleden mee genomen om de afstanden tussen elkaar te waarborgen. En was het aanvankelijk alleen haar bedoeling om met een ander persoon naar het park te gaan. Een aantal weken later plofte er een boete van 390 euro op de mat. Ze tekende bezwaar aan, onder meer met het argument dat ze de gemaakte foto zelf nooit heeft gezien.

Aanklacht ingetrokken

Kwakkel deed in de rechtbank haar verhaal. Daarmee is ze de spreekbuis van het clubje dat in het Sonsbeekpark bekeurd werd. En met persoonlijk succes: zij gaat inmiddels vrijuit. Toen de rechter haar de bewuste foto 'eindelijk' voorhield, gaf Emma tot verwonderd aan dat ze er zelf niet op staat. De officier moest dit ook erkennen en heeft zijn aanklacht ingetrokken.

Boete voor vriendin

Dat geldt alleen niet voor de vriendin met wie ze in het park aan het picknicken was. Die hoorde van de rechter dat ze een boete van 95 euro moet betalen. De rechter redeneert dat er weliswaar geen samenscholingsverbod is overtreden, maar ook dat de vriendin zich op basis van de foto niet aan de anderhalve meter-regel hield.

Emma zelf is blij dat ze in de rechtbank haar verhaal kwijt kon. Ze roept anderen op dit ook te doen. "Als er geen bewijslast is en je voelt je ten onrechte bekeurd. Dan denk ik dat er toch nog heel wat te halen valt."