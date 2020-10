Meldplicht voor tanken en boodschappen doen in Duitsland vervalt

Over die meldplicht was de afgelopen dagen wat verwarring, omdat onduidelijk was of die gold als je bijvoorbeeld alleen even wilde tanken in Noordrijn-Westfalen. Onze buurdeelstaat repte daar niet over, maar verschillende gemeenten in de deelstaat en ook de overkoepelende grensorganisatie Euregio gaven aan dat deze plicht er was.

De beperkende maatregelen zijn nu opgeheven. Het oversteken van de grens wordt weliswaar afgeraden, zegt een woordvoerder van Kreis Borken, maar: "Er wordt niet gecontroleerd aan de grens. Ieder voor zich moet het zelf beslissen en gaat op eigen risico."

Opgelucht

Het terugdraaien van de meldplicht is voor Nederlandse grensbewoners goed nieuws en andersom kunnen de ondernemers in bijvoorbeeld Winterswijk opgelucht ademhalen. Afgelopen zaterdag was het extreem rustig in het winkelcentrum en op de warenmarkt, waar het normaal gesproken enorm druk is. Zeker op een Duitse feestdag als Tag der Einheit.

Doordat ook de provincie Gelderland als code rood werd bestempeld door de Duitse evenknie van het RIVM en Duitse bezoekers na een bezoek over de grens in quarantaine zouden moeten, bleven de Duitse bezoekers zaterdag weg. Die maatregel voor 'klein grensverkeer voor 24 uur' is sinds vandaag opgeheven.

'Weg in vinden'

Dat is in Winterswijk met instemming begroet. "We zijn er blij mee, maar we gaan wel in overleg met het college hoe we dit het beste vorm kunnen geven", zegt Peter ten Hagen, waarnemend voorzitter van winkeliersvereniging ABH City. "We moeten er een weg in vinden en verantwoord omgaan met de regelgeving."

Warenmarkt Winterswijk met coronaregels. Foto: Omroep Gelderland

Ten Hagen wijst op de gezondheidsrisico's: "Het is fijn dat de Duitse buren voor hun wekelijkse boodschappen weer kunnen komen, maar uitgebreid winkelen in het centrum is een ander ding. Voor de Nederlandse consumenten geldt ook dat ze gericht inkopen moeten doen en niet langer blijven dan noodzakelijk is, al dan niet in combinatie met een bezoekje aan de lokale horeca."

Hij wil er voor waken dat Winterswijk zichzelf in de voet schiet. "Door een overkill aan centrumbezoekers kunnen we onszelf ook buitenspel zetten en dat moeten we niet willen", zegt Ten Hagen, doelend op het gevaar van een corona-uitbraak. "Het is balanceren op een dun koord en daar moeten we een balans in vinden."

'Gezond verstand gebruiken'

Jan Pleiter, woordvoerder namens de Winterswijkse marktvereniging, schaart zich achter de woorden van Ten Hagen. "Het is ontzettend goed nieuws, maar niet bedoeld om te gaan funshoppen", zegt Pleiter. "De bewoners uit de Duitse grensstreek, uit Oeding, Südlohn en Vreden, kunnen nu gelukkig weer voor de wekelijkse inkopen komen. Dat is positief nieuws. Maar laten we verder het gezond verstand gebruiken."

