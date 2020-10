Griepseizoen in aantocht, basischolen houden hun hart vast

Lorel Vlaanderen brengt woensdagochtend haar zoontje naar basisschool De Diamant. En daar is ze blij om, want vorige maand moest de lagere school noodgedwongen twee dagen dicht omdat er teveel leraren thuis zaten vanwege corona.

Lorel probeerde toen haar zoontje bij het onderwijs op afstand te ondersteunen, maar makkelijk was dat niet. "Je moet als ouders alles op elkaar afstemmen wie er wel of niet moet werken. Dat is best ingewikkeld", zegt Lorel Vlaanderen. Ook voor de kinderen is het dan afzien. Loret: "De kinderen missen echt de school, het groepsverband, de gezelligheid, het contact met de leerkracht. Het is echt geen ideale situatie."

Noodscenario's

Gelukkig is de basisschool weer open. Maar een flink deel van de leerkrachten van de 27 scholen van schoolkoepel PCBO zit ziek thuis, in afwachting van een uitslag van een corona-test. Daarbovenop komt nog de inmiddels begonnen typische griepperiode. Het is dus afwachten of scholen of klassen niet weer op slot moeten. Maar noodscenario's liggen klaar. "We zorgen er dus voor dat er altijd een lespakket klaar staat", vertelt Astrid Joziasse directeur basisschool De Diamant, "Dus mochten er kinderen of een hele klas thuis zitten, dan kunnen die onderwijs volgen vanuit thuis".