Met z'n vieren in de auto of barbecueën in garagebox: coronaboetes vallen lager uit

De rechtbank in Arnhem heeft woensdag uitspraak gedaan in 21 zaken waarin een boete was opgelegd voor het overtreden van de coronamaatregelen. De meeste mensen kregen een boete van 95 euro in plaats van de opgelegde 390 euro, sommigen werden vrijgesproken.

In totaal zijn er in Oost-Nederland tussen maart en juni 1600 mensen beboet. De groep die maandag voor de rechter verscheen, vond die boete van 390 euro onterecht. Het ging om opvallend veel studenten uit Nijmegen.

Vandaag deed de kantonrechter uitspraak. In de zaken waarin de boete terecht was, werd die verlaagd tot 95 euro. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat een Kamermeerderheid achter die verlaging van de boete staat voor het overtreden van de anderhalvemeterregel.

Barbecue in garagebox

De boetes zijn onder meer voor jongeren die met z'n vieren in de auto zaten of met z'n zessen barbecueden in een garagebox. Ook mensen die op een kleedje in het Sonsbeekpark zaten en niet voldoende afstand hielden, moeten 95 euro betalen.

Vrijspraak was er onder meer voor twee vrienden die aan het basketballen waren of op de Waalkade samenkwamen. Dat komt omdat de kantonrechter het begrip ‘samenkomst’ anders uitlegt dan de officier van justitie. Eén zaak werd aangehouden, omdat de verdachte ziek was.

Geen waarschuwing

Tijdens de zaken was er discussie of er voor de boetes eerst gewaarschuwd moest worden, maar dat staat volgens de kantonrechter nergens in het beleid. Ook is er geen sprake van willekeur, omdat boa's zelf de afweging kunnen maken wie wel en wie niet wordt beboet. “Alleen in exact gelijke gevallen moet gelijk worden gehandeld. Dat is bijna nooit zo”, klonk het.