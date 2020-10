GGD creëert coronateststraat in Winterswijk

"We hebben heel bewust in die hoek naar een locatie gezocht, precies om die reden", zegt een woordvoerder van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. De oostelijke Achterhoek is op dit moment een blinde vlek qua coronatestlocaties. Het is nog niet bekend op welke termijn de testlocatie in Winterswijk opent. "De teststraat staat in de planning, maar ik durf niet te zeggen wanneer die open gaat”, zegt de woordvoerder. “Dat heeft te maken met de capaciteit die we toegewezen krijgen, maar we zijn bezig met de voorbereidingen.”



Ook kan de GGD niet bevestigen dat de ROVA-hal aan de Leeghwaterweg op het industrieterrein komt. "Dat weet ik nog niet, het pand moet nog ingericht worden”, laat de woordvoerder weten. “Maar zodra we het weten zullen we dat zo spoedig mogelijk bekend maken."