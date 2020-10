Raad Zevenaar eist oplossing voor onveilige schoolroute Spijk

De gemeente had alle voorbereidingen klaar om het noodfietspad afgelopen zomer aan te kunnen leggen, toen er op het laatste moment ineens een bezwaar binnenkwam van een buurtbewoner. Een bezwaar met grote gevolgen: de aanleg moet worden uitgesteld totdat het bezwaar is afgehandeld. Volgens de wethouder kan de aanleg zeker een half jaar vertraging oplopen.

Alternatief vervoer en snelheidsbeperkende maatregelen

Een flinke domper voor de inwoners van Spijk, die maar één ding willen: een veilige fietsroute. Want nu er sinds dit jaar ook geen school meer is in het dorp, moeten er nog meer jonge kinderen over de dijk. Er is veel vrachtverkeer, er wordt vaak hard gereden en de dijk is smal. De Stichting Actief Spijk trok daarom ook aan de bel bij de gemeente: er moet iets gebeuren. De Zevenaarse raadsfracties zijn het daar nu mee eens en kwamen met een gezamenlijke motie.

Initiatiefnemer Peter Vos van de VVD wil zo snel mogelijk actie: "Zeker nu het herfst is en het ook minder lang licht is. Als het regent is het nóg gevaarlijker op de dijk." De motie roept niet alleen op tot alternatief vervoer voor schoolgaande kinderen, maar ook tot het nemen van snelheidsbeperkende maatregelen en het houden van meer snelheidscontroles.

Maatwerk

Volgens wethouder Carla Koers zijn er al verschillende zaken in gang gezet en zal er zeker maatwerk geleverd worden als blijkt dat kinderen vanuit Spijk niet veilig naar school kunnen. Ze is ook in gesprek met scholen en ouders om samen te kijken naar de mogelijkheden. Daarnaast zou er onlangs ook nog een gesprek zijn geweest met de bezwaarmaker, maar wat daar uitgekomen is, is nog niet bekend.

