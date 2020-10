Hier woonde de overleden gitarist Eddie Van Halen in Nijmegen

Eddie was twee jaar oud toen het gezin vanuit Amsterdam naar Nijmegen verhuisde. De vader van Eddie, Jan van Halen speelde in de Luchtvaartkapel aan de LIMOS. De school voor militairen in de luchtvaart.

Het gezin woonde in de Hesewijk, op de Rozemarijnstraat 59. In 1962 verhuisde de familie (vader, moeder en broer Alex van Halen) naar Pasadena in Californië.

De Rozemarijnstraat in Nijmegen. Foto: Google Street View

Invloedrijkste gitarist aller tijden

Eddie was medeoprichter van de band Van Halen en wordt gezien als een van de meest invloedrijke gitaristen ter wereld. Zijn solo's in Runnin' with the Devil en Jump zijn basis geweest voor vele gitaarsolo's van andere bands.

De gitarist kampte al langere tijd met kanker.