Graag iets voor een ander betekenen? Word mentor!

Mentoren gezocht! Een mentor is iemand die regelmatig langs gaat bij zijn cliënt, hem of haar leert kennen en weet wat hij/zij leuk vindt. Maar ook iemand die beslissingen kan nemen op het gebied van zorg en welbevinden (behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding, dus niet over geldzaken), die cliënt zelf niet kan nemen omdat hij ze niet begrijpt en de gevolgen van zijn beslissingen niet kan overzien. Mentorschap Overijssel Gelderland zoekt vrijwilligers die mentor willen worden. Deze vrijwilligers krijgen een basistraining zodat ze goed uitgerust hun taak kunnen doen. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten met andere mentoren waar ingegaan wordt op vragen die er leven bij mentoren, waar verdieping in de materie wordt aangereikt. Ook is er altijd ondersteuning van één van de coördinatoren van de stichting. Het mentorschap is een taak die in de wet is vastgelegd.

Wij zijn actief in Overijssel en Gelderland. Lijkt het u leuk om mentor te worden of zoekt u zelf een mentor? Reageer dan hieronder!